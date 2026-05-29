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▲丁寧（如圖）在記者會中，發聲力挺好友孫淑媚，認為她的美是從心裡長出來。（圖／翻攝自丁寧 Ding Ning FB）

果陀劇場年度大戲《深夜小狗神秘習題》在今（29）日舉辦中文版首演記者會，演員丁寧、蔡燦得、劉亮佐、劉修甫、李璇、呂曼茵等人都現身。其中，丁寧的閨蜜之一，正是近日因凍齡美貌，而被稱為「台版Jennie」的孫淑媚，她被問到這件事後，也透露了好友變美真相，指出孫淑媚的美不只靠化妝，還是從心裡慢慢長出來，力挺表示：「根本不用解釋。」丁寧今日出席《深夜小狗神秘習題》的首演記者會，被問到近日因凍齡美貌引發熱議的好友孫淑媚。丁寧直言孫淑媚本來就很漂亮又善良，並指出一個人的美不只是靠化妝，而是從裡到外散發出來，「這根本不用解釋，因為美會從心裡慢慢長出來。」她還大讚孫淑媚的歌聲，「聽她唱歌就會覺得是什麼天籟？聽我的聲音就覺得很像大便。」《深夜小狗神秘習題》講述患有自閉症的15歲數學天才克里斯多福（劉修甫 飾），為調查鄰居小狗的離奇死亡事件，勇敢踏出舒適圈。這場追兇旅程不僅讓他直面未知的混亂世界，更意外揭開隱藏在家庭變遷中的驚人真相與母子羈絆。丁寧飾演克里斯多福的母親茱蒂，他原以為母親已在過去離世，卻在調查過程中意外揭開了家族的真相與過往。劉亮佐飾演極力保護克里斯多福的父親艾德，獨自承擔著照顧的重擔與壓力。而開啟整個謎團的關鍵鄰居希爾斯太太，則由李璇飾演。《深夜小狗神秘習題》中文版舞台劇於5月29日起，在台北展開全台首演，並會到高雄、台中及桃園展開巡迴。