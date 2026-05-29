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2026法國網球公開賽如火如荼進行中，台灣網球天后「百搭天后」謝淑薇女雙賽事與冠軍搭檔中國好手王欣瑜在次輪抱憾出局，但本次混雙賽事搭配德國選手馬克瓦爾納（Mark Wallner），兩人首輪直落二收勝。謝淑薇日前發文分享喜悅，甚至標籤「今天換小鮮肉搭檔」合照露出燦笑。據悉，首度與謝淑薇合作的瓦爾納進入職業生涯後就主攻雙打，與來自同鄉的男雙搭檔施耐特爾（Jakob Schnaitter）目前並列ATP雙打排名第35名，是德國實力堅強且重要的雙打選手，這次初次與謝淑薇合作有望激起不一樣的火花。謝淑薇與瓦爾納的「台德聯軍」在混雙首輪迎來考驗，對決斯洛維尼亞柯蕾萊帕琪（Andreja Klepac）與英國格拉斯普爾（Lloyd Glasspool）的跨國悍將。不過謝淑薇、瓦爾納配合不錯，以6-3、7-5直落二勝利，收下次輪門票。謝淑薇日前也在個人臉書社群「Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇」分享晉級喜悅，寫下「法網混雙首場過關 Pass the Mix doubles first round.）還特別標記了隊友瓦爾納的英文名字，標籤「今天換小鮮肉搭檔」，只見圖片中兩人露出燦笑合影，將繼續征戰法網舞台。而謝淑薇此次的搭檔瓦爾納，過去曾代表美國田納西大學與天普大學出戰當地大學賽事，瓦爾納198公分的長人優勢顯著，近年轉入職業後主攻雙打，在ATP挑戰賽與ITF巡迴賽中已斬獲多座雙打冠軍，是德國近年備受矚目的雙打好手，本次法網也是他與謝淑薇生涯首度合體出擊大滿貫賽事。現年26歲的瓦爾納（Mark Wallner），目前在ATP的雙打排名第35名，與同鄉同年生的搭檔雅各布·施耐特爾（Jakob Schnaitter）並列，兩人2024年開始合作，瓦爾納於慕尼黑公開賽首度在ATP巡迴賽正賽亮相，同年更在阿拉木圖公開賽殺進四強，逐步在大聯盟賽場站穩腳步。而他們今年也在法網登場，首輪因對手退賽不戰而勝，成功闖進次輪。隨著混雙首輪順利開胡，這對「台德配」在次輪將如何迎戰對手，將成為台灣與德國球迷高度關注的紅土焦點。