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▲Xiaomi 17T Series，主打徠卡影像、長續航與AI應用。（圖／記者周淑萍攝）

小米首款耳罩耳機來了！新款手錶、手環都能刷悠遊卡

▲小米同步推出首款REDMI耳罩式耳機Neo，主打主動降噪、長續航與舒適配戴，售價1499元。（圖／記者周淑萍攝）

小米17T徠卡5倍長焦、7000mAh大電量

▲小米3款智慧錶都支援悠遊卡行動支付。（圖／記者周淑萍攝）

Xiaomi 17T Series、6配件一次看

小米今（29）日在台推出Xiaomi 17T Series，同步帶來6款新品，包含3款全面支援悠遊卡Watch S5 46mm、Xiaomi手環10 Pro、REDMI Watch 6，以及3款音訊產品，Xiaomi Buds 6、REDMI Buds 8，以及旗下首款耳罩式耳機REDMI Neo。這次新品亮點之一，就是REDMI耳罩式耳機Neo登場，是小米旗下首款耳罩式耳機，主打長續航、主動降噪與舒適配戴。REDMI耳罩式耳機Neo搭載40mm覆合鈦膜動圈驅動單元，並通過Hi-Res Audio認證，支援USB Audio有線音訊傳輸。降噪方面，支援42dB ANC主動降噪，提供三檔降噪深度調節與自適應降噪功能，可依照不同環境自動調整降噪強度。除了耳機，小米這次也把手腕支付列為穿戴新品重點，三款新品都支援NFC悠遊卡行動支付。小米Xiaomi 17T Series正式在台上市，影像、續航與螢幕體驗全面升級。全系列搭載徠卡5倍潛望式長焦鏡頭，支援5x光學變焦與最高120x AI Ultra Zoom超級變焦。人像模式導入「Leica Live Moment」功能，讓人像照片更有動態感與故事性。頂規Xiaomi 17T Pro搭載7000mAh電池，是小米系列智慧型手機於國際市場中容量最大的電池，單次充電最長可提供1.88天使用時間，並支援100W HyperCharge極速快充與50W無線快充。效能方面，17T Pro搭載MediaTek Dimensity 9500旗艦處理器；17T則搭載MediaTek Dimensity 8500-Ultra處理器。螢幕方面，17T Pro搭載6.83吋144Hz AMOLED護眼螢幕，Xiaomi 17T則配備6.59吋120Hz AMOLED螢幕。Xiaomi 17T Pro售價22,999元起，5月29日至6月22日，可獲得小米生態鏈商品購物金5000元Xiaomi 17T售價17,999元起，贈REDMI耳罩式耳機Neo。Xiaomi Watch S5 46mm手錶：黑色、銀色4999元；藍色陶瓷錶圈款、綠色鍛造碳錶圈款5999元。Xiaomi10 Pro手環：一般版1999元、NFC版本2199元起、NFC陶瓷版2499元。REDMI Watch 6手錶：一般版2699元、NFC版本2899元。Xiaomi Buds 6耳機：2999元。REDMI耳罩式耳機Neo：1499元。REDMI Buds 8耳機：1199元。