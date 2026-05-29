自「川習會」後，美國總統川普對台灣議題的談話，包括對台軍售是一個非常好的談判籌碼、不想看到美國飛9500英里打仗等言論，引發外界質疑台美關係已經改變，總統賴清德出訪不可能過境美國了。對此，外交部長林佳龍今（29）日表示，台灣有12個邦交國，其中7個在中南美洲，需要過境是「很自然的事」。

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林佳龍強調，要到拉丁美洲需要過境，就像上次到太平洋也要過境關島、夏威夷，「這是自然的事情」。總統出訪是經常的事情，友邦有邀請或重大慶典，若有收到邀請，當然就會加以考慮，但是具體要來看哪件事情。

賴清德出訪史瓦帝尼遭打壓　林佳龍：台灣是中國照妖鏡

不過，日前賴總統出訪友邦史瓦帝尼因中國打壓導致專機被允許的飛行許可臨時遭取消，行程一度被迫暫緩一事，林佳龍透露，ICAO（國際民航組織）已經開始有相關討論，表面上中國好像阻擋了一下子，但是也阻擋不成。這個個案要拿到國際組織好好去討論，因為很明顯的是 violation（違反）破壞這個相關的規定。

林佳龍痛批中國根本是麻煩製造者，為什麼要把全世界搞的這麼緊張呢？製造新問題給全世界去煩惱。「我們好像面鏡子，總是照出中共的那種照妖鏡，就他那種不文明的言行，會讓人覺得超沒水準的。外交哪有這樣子搞法？但他就是要不擇手段。對自己的民眾都很殘忍，何況對外人？」

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陳韻年編輯記者

「先做人再做記者」是踏入記者這行前，對自己的期許也是目標，直至今日，這初衷從未改變。過去在《民視新聞》服務，主跑財經傳統產業線，後轉戰政治線，主要負責國民黨線、支援立法院採訪工作。曾獲《2019 文創產業...