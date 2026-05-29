Meta旗下AI助理「Meta AI」近日正式在台灣Threads開放測試後，迅速成為社群熱門話題。不少網友瘋狂丟出各種問題，想測試AI到底能不能接招，從新聞時事、感情煩惱到名人八卦全都有人問，甚至許多公眾人物也親自下場與AI互動，讓「@meta.ai」近期幾乎洗版整個Threads。《NOWNEWS》本文就整理了Meta AI是什麼、怎麼使用、如何不要一直被洗版，快來看看怎麼跟上這個爆紅功能吧！
Meta AI是什麼？「台灣開放測試」秒爆紅
Meta AI是由Meta最新的Muse Spark模型驅動，結合即時網路搜尋與引用來源，可以協助用戶查詢資訊、參與話題討論。無論是棒球賽事、電影推薦、流行音樂、名人近況甚至國外旅遊資訊，幾乎都能與Meta AI直接對話。
目前Meta也開始在台灣測試將Meta AI整合進Threads平台，只要在串文中標記「@meta.ai」，AI就會直接加入討論，以公開留言方式回覆內容。用戶後續也能持續追問，例如「這話題為什麼突然爆紅？」、「這新聞到底在講什麼？」、「最近有什麼電影推薦？」等，Meta AI都會延續原本脈絡繼續互動。
Meta AI怎麼用、如何靜音？使用方式一次看
Meta AI使用方式相當簡單，只要在貼文或留言中標記「@meta.ai」，並輸入問題，Meta AI就會直接出現在串文底下回覆。不過官方也提醒，部分資訊仍可能需要進一步查證，內容不一定完全正確或完整，而所有回應皆受Meta《社群守則》與《服務條款》規範，也設有內建安全過濾機制。若遇到不適當回覆，用戶同樣可以進行檢舉。
值得注意的是，在Threads上詢問「@meta.ai」的內容，以及Meta AI的回應，全都是公開狀態，其他人都能直接看到。因此若重視隱私、不想讓個人問題被看見，使用這個新功能就要多注意囉。
近期由於大量台灣網友瘋狂「考倒」Meta AI，使得相關互動頻繁出現在動態版面。若不想一直看到Meta AI的回覆，也能透過將「@meta.ai」設為靜音、對相關串文點選「不感興趣」，或隱藏串文底下AI留言等方式降低曝光。
記者也馬上實測使用，但卻無法成功標註帳號提問，原因是目前還有部分帳號尚未開放Meta AI的@功能，可能還需要再等一段測試時間才會全面開放。
Meta AI回覆區被灌爆！90%都是台灣人
實際查看Meta AI官方帳號的互動區，幾乎清一色都是台灣網友提問，占比甚至超過9成。從政治時事、健康知識、藝人八卦到戀愛問題，網友什麼都敢問，而Meta AI也幾乎來者不拒、有問必答。
其中最受討論的，就是網紅聖結石親自向Meta AI提問。他自嘲發文詢問：「聖結石要怎麼脫離過氣？怎麼從拉完了變夯爆？」沒想到Meta AI還真的認真分析，直言「要脫離過氣就得先承認時代變了。」並給出3大建議，包括打懷舊牌、轉型談投資與加密貨幣，以及回歸生活化Vlog內容，最後甚至鼓勵喊話：「你都回來了，Bang就對了。」
認錯還嘴硬！Meta AI回嗆網友：晚安阿姨
除了搞笑互動之外，也有網友測試Meta AI的圖片辨識能力。一名網友上傳孫淑媚穿著黑色西裝的照片，詢問照片中的女星是誰，結果Meta AI竟誤認成韓國女團TWICE成員彩瑛，以及韓國女團aespa成員Giselle。
更誇張的是，當留言區有人糾正主角其實是孫淑媚後，Meta AI不但沒有立刻認錯，還一度堅持自己的判斷沒問題，最後甚至丟出一句「晚安啦阿姨」回應網友，意外讓整起事件在Threads上掀起新一波熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Meta AI是由Meta最新的Muse Spark模型驅動，結合即時網路搜尋與引用來源，可以協助用戶查詢資訊、參與話題討論。無論是棒球賽事、電影推薦、流行音樂、名人近況甚至國外旅遊資訊，幾乎都能與Meta AI直接對話。
目前Meta也開始在台灣測試將Meta AI整合進Threads平台，只要在串文中標記「@meta.ai」，AI就會直接加入討論，以公開留言方式回覆內容。用戶後續也能持續追問，例如「這話題為什麼突然爆紅？」、「這新聞到底在講什麼？」、「最近有什麼電影推薦？」等，Meta AI都會延續原本脈絡繼續互動。
Meta AI使用方式相當簡單，只要在貼文或留言中標記「@meta.ai」，並輸入問題，Meta AI就會直接出現在串文底下回覆。不過官方也提醒，部分資訊仍可能需要進一步查證，內容不一定完全正確或完整，而所有回應皆受Meta《社群守則》與《服務條款》規範，也設有內建安全過濾機制。若遇到不適當回覆，用戶同樣可以進行檢舉。
值得注意的是，在Threads上詢問「@meta.ai」的內容，以及Meta AI的回應，全都是公開狀態，其他人都能直接看到。因此若重視隱私、不想讓個人問題被看見，使用這個新功能就要多注意囉。
記者也馬上實測使用，但卻無法成功標註帳號提問，原因是目前還有部分帳號尚未開放Meta AI的@功能，可能還需要再等一段測試時間才會全面開放。
Meta AI回覆區被灌爆！90%都是台灣人
實際查看Meta AI官方帳號的互動區，幾乎清一色都是台灣網友提問，占比甚至超過9成。從政治時事、健康知識、藝人八卦到戀愛問題，網友什麼都敢問，而Meta AI也幾乎來者不拒、有問必答。
其中最受討論的，就是網紅聖結石親自向Meta AI提問。他自嘲發文詢問：「聖結石要怎麼脫離過氣？怎麼從拉完了變夯爆？」沒想到Meta AI還真的認真分析，直言「要脫離過氣就得先承認時代變了。」並給出3大建議，包括打懷舊牌、轉型談投資與加密貨幣，以及回歸生活化Vlog內容，最後甚至鼓勵喊話：「你都回來了，Bang就對了。」
除了搞笑互動之外，也有網友測試Meta AI的圖片辨識能力。一名網友上傳孫淑媚穿著黑色西裝的照片，詢問照片中的女星是誰，結果Meta AI竟誤認成韓國女團TWICE成員彩瑛，以及韓國女團aespa成員Giselle。
更誇張的是，當留言區有人糾正主角其實是孫淑媚後，Meta AI不但沒有立刻認錯，還一度堅持自己的判斷沒問題，最後甚至丟出一句「晚安啦阿姨」回應網友，意外讓整起事件在Threads上掀起新一波熱議。