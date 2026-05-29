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63歲「AI教父」黃仁勳近日訪台造成話題，一舉一動都被鄉民熱烈討論，有網友分享開車時巧遇黃仁勳的車隊，對方在巷子中逕自插隊，下一秒，黃仁勳的保鑣立刻現身，對著被迫暫時停駛的車主比出雙手合十的手勢，讓其他網友大呼：「這一招讓路怒瞬間理智！」網友在社群平台分享一段行車紀錄器的影片，可見駕駛開車到一半被迫停在路中間，前方依序出現載著黃仁勳的3台黑頭車，這時，一名體型壯碩的外國保鑣小跑步到路中央指揮車隊，待自家車輛都離開後，突然轉身對著原PO的車子比出雙手合十的手勢，同時點頭致意。原PO寫下：「巧遇爸爸的保鑣把我攔住！保鑣哥超有禮貌欸！」其他網友留言：「其實很有禮貌大家都不會不開心」、「保鑣衝出來怕車去撞到路人，還跟被擋的車致意，真的是有禮貌」、「一個手勢、一個點頭，我就可以等你5-10分鐘，禮貌太重要了」、「有夠可愛，居然還給我合掌」、「台灣人就愛有禮貌的人！」黃仁勳預計於6月初結束台灣行程，隨後搭機直奔南韓拜會三星電子與LG等高層布局AI新版圖，他在台期間的行程皆為機密且滿檔，已知的公開活動為6月2日到5日展開的台北國際電腦展，期間有重大技術發表。