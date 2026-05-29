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▲ 6月3日進行九如三路至同盟三路口路面鋪設作業。施工期間，將封閉同盟三路（中華橫路口至十全三路口），同盟三路封閉時，水情中心及六里聯合活動中心仍可正常運作，將安排義交人員於中華橫路口進行交通管制。（圖／高市工務局提供）

高雄市九如橋改建工程進入路面抬升作業，工務局新工處今(29)日表示，預計於115年6月3日進行路面鋪設作業，同盟三路（中華橫路口至十全三路口）將全線封閉，並於115年6月4日恢復通車，提醒用路人提前規劃改道。新工處指出，6月3日進行九如三路至同盟三路口路面鋪設作業。施工期間，將封閉同盟三路（中華橫路口至十全三路口），同盟三路封閉時，水情中心及六里聯合活動中心仍可正常運作，將安排義交人員於中華橫路口進行交通管制。新工處表示，封閉期間，請民眾改道行駛美都路。紅52公車路線也將調整，取消中都濕地公園停靠站，改行駛美都路，相關停駛資訊將張貼於公車站牌。此外，施工訊息已同步請警察廣播電台加強宣導，並於沿線設置改道指示牌，提醒駕駛遵循義交人員指揮，以確保工區周邊交通安全與順暢。新工處呼籲，施工期間造成不便，敬請民眾體諒。