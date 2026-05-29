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炒股成為全民娛樂

專家示警勿過分沉迷股市

韓國KOSPI指數今（29）日上漲290.86點或3.55％，收在8476.15點，再度創下歷史新高。韓股今年以來漲幅已超過100％，上演全球罕見的超級行情，而這波牛市也讓韓國衍生出一些新現象，有韓媒披露一款「偽裝成Excel介面」的炒股網站在韓國上班族之間爆紅，宗旨就是方便民眾「假上班真操盤」。根據韓媒《中央日報》報導，這款主打讓上班族在工作之中偷偷看股票的炒股網站，故意將使用者介面設計成與Excel無異，乍看下像是在整理工作用表格，實際上全是韓股、美股、數位貨幣等最新行情與相關資訊。還有另款外觀偽裝成Outlook的炒股網站，乍看像是在收信，其實打開「郵件」裡面全是各企業的即時股價資訊。西江大學經濟系教授石秉勳（音譯）表示，「在房地產監管等限制下，普通民眾的投資選項有限，將目光投向門檻較低的股票。加上近期股價的熱烈上漲給投資者帶來了多巴胺，加劇了『害怕錯過行情（FOMO）』症候群，導致全民瘋炒股」。如今股票不僅滲透進韓國民眾的日常對話工作，甚至睡眠時間也為之讓路，網路上出現許多標榜24小時無休監控追蹤股市的網站。一位股民對《中央日報》表示，「刷短影音都沒有炒股有意思」，直言自己心情隨著股價數字起伏，「完全是多巴胺盛宴」。研究報告指出，隨著股票App與社群功能的結合，股民一邊交易一邊互相討論、彼此打氣，專家警告這可能會導致「投資的娛樂化」，即使不是實現最佳收益的策略，仍會誘導使用者傾向增加交易次數，無意中更敢於投資高風險產品。韓國股票投資者聯合會代表鄭義正（音譯）表示，「超出合理界限，像是在工作時間內或24小時都要盯著股票看，是一種成癮症狀，並不可取」。鄭義正補充指出，這種過度沉迷股市的行為恐會瓦解日常生活，「導致生活質量下降」。