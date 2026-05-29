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▲遠百嘉義Lancôme蘭蔻零粉感底妝組，結合零粉感超持久粉底、柔焦蜜粉餅與玫瑰裸光潤唇膏，打造輕透自然裸肌妝效，建議售價6,217元，特價3,950元。（圖／遠百提供）

▲新竹大遠百MICHAEL Michael Kors Laila淺藍色飾邊肩背提包，以俐落包型結合柔和夏日色調，搭配金屬Logo與精緻掛飾細節，展現優雅都會風格與實用收納機能，推薦價13,100元。（圖／遠百提供）

▲遠百花蓮推薦培芝「克立淨PaPaBin廚餘機」，以智慧減廢科技有效降低廚餘體積，打造兼具環保理念與質感生活的永續居家提案，建議售價23,800元，特價14,800元。（圖／遠百提供）

迎接消費市場換季需求與暑假前採購商機，遠東百貨「邁向60 感恩有您」檔期將於5月29日至6月28日登場，首波主打「刷越多、回饋越多」！攜手9大銀行推出全館刷卡優惠無上限回饋，結合百貨服飾、國際精品、數位3C及高消費加碼等多重優惠，全面搶攻年中消費商機，同步串聯會員禮遇與永續生活話題，打造兼具購物樂趣與生活風格的消費體驗。檔期首17日自5月29日至6月14日，聯手9大銀行推出刷卡加碼回饋，當日單筆刷滿3,000元送300十足券；國際精品指定櫃當日單筆刷滿1萬元送600十足券，刷越多送越多，回饋無上限。其中台中大遠百國際精品指定櫃當日單筆刷滿1萬元送300十足券。此外，整檔活動期間持指定銀行於數位3C（含APPLE）當日單筆分6期刷滿1萬元送500十足券，當日最高回饋10,000十足券，全面帶動消費熱潮。會員活動同步升級，HAPPY GO卡友於活動期間可參加「HG卡友點數成金 好康限量快閃」，扣300點即可兌換200元紅利券；另憑遠百APP金級會員資格，全館當日單筆滿6,600元即可兌換威秀影城電影兌換券(數量有限，送完為止，活動適用店別依各店公告為準)，邀請消費者與家人好友共享夏日觀影時光。迎接世界環境日，遠百亦持續深化永續行動，攜手ELLE推動「BEAUTY Loop Bar 美麗循環吧」空瓶回收計畫，自6月1日至年底於全台11店設置美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員每回收1個指定品牌化妝品空瓶即可獲得HAPPY GO點數1點，每人每日最高可回收5瓶，完成指定回收任務還可至化妝品專櫃兌換品牌好禮；6月1日至6月28日檔期期間更加碼推出空瓶回收前5,000名贈化妝品100元券，以及刷遠銀信用卡於化妝品指定專櫃購買正貨商品，單筆分6期滿10,000元送500元商品券等優惠，鼓勵消費者落實綠色生活，透過永續美妝與循環概念展示，傳遞「美麗與環保共存」的新生活態度。邁向60週年的重要時刻，遠東百貨不僅以多元回饋感謝消費者長期支持，更透過永續行動、會員經營與生活體驗，持續打造貼近消費者需求的新零售生活場景，邀請民眾一同感受夏日購物樂趣。全台各店亦同步推出多元特色活動，板橋大遠百自5月29日至7月19日舉辦「金盃狂歡 滿額抽獎活動」，遠百APP金級會員於百貨服飾、名品單筆消費滿5,000元，即有機會將LEGO FIFA世界盃官方獎杯帶回家；板橋中山店則於檔期首日推出「天天排，天天送！」會員特召活動，免費贈送HAPPY GO點數60點(每日限量60份)，與消費者一同歡慶遠百生日。遠百桃園於6月5日起推出會員來店禮活動，遠百APP金級會員可兌換桃園景福宮「平安米」乙包，傳遞平安祝福；同步推出HAPPY GO點數扣點兌換民生用品活動，以貼近日常生活的實用回饋，提升消費者購物體驗。新竹大遠百則迎接工程師節，推出遠百APP好友來店禮活動，凡持識別證或出示遠百APP會員，即可兌換限量飲品；此外，檔期期間持遠百APP單筆消費滿2,000元，還可參加美食餐券抽獎活動，邀請民眾共享購物與美食樂趣。台中大遠百同步推出「邁向60 獨家加碼」活動，6月6日至7日、6月13日至14日指定四天，遠東百貨APP金級會員於女裝、男裝、童裝及女鞋部門單筆消費滿4,000元，即可兌換「黙黙吃蛋黃酥禮盒」乙份，每日限量100份，以限定美食回饋消費者支持。遠百嘉義攜手台南特色品牌推出「味聚府城 漫食台南」主題市集，集結台南美食與文創特色，並結合滿額贈禮、打卡互動及在地文化展覽，打造兼具生活感與夏日氛圍的購物體驗，邀請民眾一同感受豐富多元的城市風格魅力。高雄大遠百則推出一系列親子與公益活動迎接遠百60週年，除攜手足愛踢‧小雷鳥舉辦「小小足球家體驗營」，邀請小朋友感受足球魅力外，更規劃「愛心熱血大募集」、文創市集及端午「陸上吹龍舟趣味競賽」等活動，串聯親子互動、節慶體驗與公益參與，打造充滿活力與歡樂的夏日生活場景。遠百花蓮以「遠百心永續」為概念，結合綠色觀光、海洋教育與永續消費推出系列活動，活動期間單筆消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會獲得理想PAARK水岸生活遊湖券及遠雄海洋公園雙人門票；此外，響應世界海洋日打造「閱讀一片海Ｘ海洋永續從餐桌開始」主題圖書角，並舉辦「公益童趣水樂園」親子活動，透過閱讀、遊戲與公益互動，邀請民眾一同感受花蓮夏日魅力與永續生活理念。