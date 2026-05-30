5月30日是「國際抱貓日」（National Hug Your Cat Day），據傳由來是美國的愛貓人士所發起，其目的是因為：相較於狗，貓天性獨立、也不愛黏人，因此，為了促進飼主與愛貓的感情，美國愛貓人士將5月30日這天訂為「國際抱貓日」，倡導養貓的人好好抱一抱自己的愛貓，讓貓咪感受你滿滿的愛意。
貓咪要怎麼抱？正確姿勢學起來
據美國非營利機構「世界人口綜述」（World Population Review）統計，2024年全球寵物貓的數量已達43.7億，不過貓咪究竟要怎麼抱，仍有許多飼主可能依舊不清楚，抱起貓咪時候，絕對不能讓牠「雙腳懸空」，記得「一手放腋下，一手托著屁股」才是正確的抱貓手勢。
抱著貓咪的時候，要兩手抱著讓貓咪靠在肩膀上，讓貓咪全身都有「依靠」，心裡才會更安心、更安全，貓咪也比較不會掙扎；此外，如果只抓著貓咪的腋下，讓貓咪下半身沒有任何支撐懸空，會讓貓咪的重量集中在下半身，不但會造成貓貓的脊椎負擔，也會讓貓咪前肢關節不舒服。
不過獸醫師林子軒也透過臉書粉專提到，不是每隻貓都需要被抱。且有些貓接受抱抱，有些偏好坐腿邊，有些只接受自己主動靠近。所以「若牠是碰不得的生人勿近至尊版，也別氣餒。能和貓皇生活在同一空間、呼吸同樣空氣，甚至被允許存在於牠視線範圍內，已經是至高榮耀。」
星巴克迎接「國際抱貓日」 推貓系列新品
迎接5月30日國際抱貓日，
星巴克推出一系列療癒系商品。「 貓咪日常馬克杯」580元與「貓咪擁抱馬克杯」580元；人氣貓屁屁新品推薦「三花貓尾便利單杯提袋」390元、「斑紋貓尾巴零錢證件掛牌」480元。
最可愛的莫過於星巴克Bearista小熊化身萌寵，打造「貓咪小熊隨行收納袋」600元、「狗狗小熊隨行收納袋」600元，該兩款同步為金星禮兌換商品，兌換條件為170顆星、或90顆星加300元。即日起於全門市與線上門市同步熱賣中。
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據美國非營利機構「世界人口綜述」（World Population Review）統計，2024年全球寵物貓的數量已達43.7億，不過貓咪究竟要怎麼抱，仍有許多飼主可能依舊不清楚，抱起貓咪時候，絕對不能讓牠「雙腳懸空」，記得「一手放腋下，一手托著屁股」才是正確的抱貓手勢。
抱著貓咪的時候，要兩手抱著讓貓咪靠在肩膀上，讓貓咪全身都有「依靠」，心裡才會更安心、更安全，貓咪也比較不會掙扎；此外，如果只抓著貓咪的腋下，讓貓咪下半身沒有任何支撐懸空，會讓貓咪的重量集中在下半身，不但會造成貓貓的脊椎負擔，也會讓貓咪前肢關節不舒服。
不過獸醫師林子軒也透過臉書粉專提到，不是每隻貓都需要被抱。且有些貓接受抱抱，有些偏好坐腿邊，有些只接受自己主動靠近。所以「若牠是碰不得的生人勿近至尊版，也別氣餒。能和貓皇生活在同一空間、呼吸同樣空氣，甚至被允許存在於牠視線範圍內，已經是至高榮耀。」
迎接5月30日國際抱貓日，
最可愛的莫過於星巴克Bearista小熊化身萌寵，打造「貓咪小熊隨行收納袋」600元、「狗狗小熊隨行收納袋」600元，該兩款同步為金星禮兌換商品，兌換條件為170顆星、或90顆星加300元。即日起於全門市與線上門市同步熱賣中。