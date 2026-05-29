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▲台灣國際造船公司與挪威驗船協會舉辦深耕綠色航運技術研討會。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司與挪威驗船協會舉辦深耕綠色航運技術研討會，期引領全球海事永續轉型。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司與挪威驗船協會(DNV)28日，在台北市國泰萬怡酒店，舉辦深耕綠色航運技術研討會，期引領全球海事永續轉型。台灣國際造船公司與挪威驗船協會(DNV)深耕綠色航運技術研討會，是由台灣國際造船公司總經理蔡坤宗主持，有航運界領袖、造船專家、產學界及媒體代表與會，共同針對全球淨零排放趨勢下的能源轉型與海事技術革新議題展開深度對話。台灣國際造船公司總經理蔡坤宗表示，全球航運產業正加速由傳統燃油時代邁向低碳與零碳燃料新紀元，在這一波轉型浪潮中，造船產業與相關設備供應商除須符合日益嚴苛的國際法規，更須具備前瞻設計、系統整合與實船應用能力。蔡坤宗說，在此關鍵時刻，挪威驗船協會(DNV)憑藉其深厚的國際驗證經驗、頂尖的技術能量與對永續航運趨勢的洞察，已成為台灣國際造船公司推動綠色智慧船舶發展的重要合作夥伴。蔡坤宗指出，台灣國際造船公司近期攜手挪威驗船協會(DNV)，為萬海航運公司量身打造新一代8700TEU級高效能貨櫃輪，即是雙方深化技術合作、樹立我國造船技術里程碑的象徵，該系列船舶整合多項前瞻節能設計，包括高效率螺槳、節能舵、舵球及預旋流導罩，有效提升推進效率與整體性能，並達成EEDI-40%能效標準，艏艛甲板上方外型結合導風罩設計，可降低實際航行風阻，進一步提升節能表現。在船體結構設計方面，該案導入DNV GeniE與Nauticus Hull系統，精確進行不同載況與複雜海況條件下之貨艙三艙強度計算與受力分析，不僅確保船體結構於設計階段即具備高度安全性與完整性，也大幅提升設計精準度。值得關注的是，該系列最後兩艘船舶採用甲醇雙燃料系統，強化未來替代燃料轉換彈性，提前布局低碳能源應用新契機，此項合作不僅展現台灣國際造船公司在節能船型整合設計與工程實務上的突破，也彰顯挪威驗船協會(DNV)積極協助產業邁向淨零航運的國際影響力，同時體現萬海航運公司前瞻布局綠色航運的堅定決心。蔡坤宗並指出，台灣國際造船公司將以研發創新作為核心動能，持續深化替代燃料技術、流體力學最佳化、智慧監控、本土化系統整合及低碳船型開發，全面提升船舶能源效率並降低營運排放，同時，該公司亦將持續深化與挪威驗船協會(DNV)等國際專業機構合作，結合全球技術資源與驗證能量，協助船東因應國際海事規範與淨零挑戰，共同全面提升船舶能源效率並降低營運排放，攜手推動我國造船產業邁向永續新航程，打造更具國際競爭力的綠色智慧船舶解決方案。