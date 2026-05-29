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▲熟悉的台式香氣一開袋就勾起滿滿宵夜回憶，網友評價為消夜新寵。（圖／品牌提供）

台灣人熟悉的「泡麵界王者」變成零食了！乖乖這次攜手台酒人氣商品「花雕雞麵」，推出全新「乖乖食堂米菓－花雕雞麵風味」，將許多台灣人宵夜必吃的靈魂滋味，變成一口接一口停不下來的酥脆米菓，5月27日起已正式在全家便利商店限量上市，再度成為零食控與泡麵控社群的熱燒話題。說到台灣經典泡麵，台酒花雕雞麵始終是許多人心中的不敗傳奇。濃郁溫潤的花雕酒香、鹹香甘甜的雞湯底，加上越吃越上癮的麵體口感，多年來累積大批死忠粉絲，更被許多網友封為「台灣泡麵天花板」。這次乖乖食堂米菓特別將經典風味濃縮進熟悉的香脆米菓中，打造前所未有的「一口吃花雕雞麵」。此次聯名最大亮點，乖乖食堂米菓完整還原了花雕雞麵的靈魂風味。熟悉的花雕酒香一入口立刻湧現，接著是濃郁雞汁鮮味與胡椒香氣層層堆疊，尾韻還吃得到經典花雕雞麵的暖香感。把熱騰騰的花雕雞麵濃縮成乖乖零食，不用再找熱水、想吃就吃、越吃越涮嘴。近年來乖乖食堂米菓持續以台灣人生活中的在地美食為靈感，陸續推出滷肉飯、紅糟肉等經典風味，甚至還有大腸包小腸、台式鹽酥雞等話題小吃，不僅引發社群討論，也成功掀起「台味零食」風潮。此次攜手台酒花雕雞麵，將風味拓展至台式泡麵文化，將台灣人宵夜的共同記憶，重現到乖乖食堂米菓的台味經典中。「乖乖食堂米菓－花雕雞麵風味」已在5月27日起於全台全家便利商店限定販售，數量有限，估計將掀起花雕雞麵和乖乖粉絲的搶購熱潮；想朝聖「一口吃花雕雞麵」的消費者，可得把握全家開賣時間，搶先體驗完美還原的濃郁酒香與肉汁美味！