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▲今晚至明晨鋒面逐漸遠離，剩東南部、南部有零星降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲周六至下周二鋒面剛過加上颱風外圍環流影響，高溫下降，下周三高溫回歸。（圖／中央氣象署提供）

氣象署預報指出，明（30）日鋒面遠離並消散，各地降雨趨緩，不過午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。薔蜜颱風最快周六有機會增強為中度颱風，路徑朝西北西方向前進，北轉的過程中是最靠近台灣的時刻，下周一、下周二外圍環流影響北台灣，北部、東北部變天轉雨，下周三天氣回穩，回到炙熱的天氣。中央氣象署預報指出，今晚至明晨鋒面逐漸遠離，剩東南部、南部有零星降雨。周六白天花東有局部短暫雨，午後中南部及北部山區有局部短暫雷陣雨，薔蜜颱風29日下午2點中心位置在鵝鑾鼻東南東方1410公里之海面上，以每小時18公里速度，向西北西轉西北進行。薔蜜颱風最快週六有機會增強為中度颱風，向西北西轉西北進行，往琉球移動，北轉過程中，在下週一、下周二颱風外圍環流水氣影響台灣，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。下周三至下周五南部水氣稍多，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。下周五中午後水氣更多，降雨更明顯，南部、東南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後有局部短暫雷陣雨。未來一週溫度趨勢，周六至下周二鋒面剛過加上颱風外圍環流影響，高溫下降，不過南部內陸仍有33度以上高溫；下週三開始各地又回溫，高溫達32至34度，南部內陸高溫上看35度。