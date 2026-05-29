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迎接品牌成立60週年，台灣奇士美集團於5月29日至31日進駐華山1914文創園區，打造期間限定「KISSME 氣候美學顏究所」快閃店，集結旗下 PuraVida 璞若美得、KISSME 花漾美姬與 KISSME FERME 三大品牌，結合 AI 肌膚檢測、互動體驗、集章挑戰與限定拍貼機，以「適應台灣多變天氣的保養與彩妝」為核心概念，帶領消費者從日常氣候情境重新認識肌膚與妝容需求。台灣奇士美集團總經理李琳媛表示，台灣長年處於高溫、高濕與烈日曝曬環境，消費者普遍面臨脫妝、泛油、乾燥與肌膚不穩定等困擾，因此品牌長期以台灣氣候條件作為產品研發基礎，希望透過更貼近在地生活環境的保養與彩妝方案，建立真正符合亞洲氣候需求的美妝體驗。此次快閃店以雲朵、陽光、水滴等元素打造沉浸式空間，一入場即可看見品牌60週年歷史牆，回顧台灣奇士美陪伴不同世代消費者的保養與彩妝記憶。現場並規劃三大品牌專屬互動展區，從肌膚檢測、滲透測試到持妝挑戰，讓消費者實際感受產品如何因應台灣多變氣候。其中，PuraVida 璞若美得展區主打「台灣氣候保養顏究」，透過翻牌互動遊戲，解析高溫、高濕等環境因素對肌膚含水量、油水平衡與穩定度的影響，傳遞「保養應因應氣候調整」觀念。現場並設置「高速滲透挑戰台」，以趣味互動方式模擬微粒化小分子保濕修護液的滲透效果，最後再透過專業儀器進行 AI 肌膚檢測，由美容顧問依個人膚況提供產品建議，讓消費者更了解自身肌膚需求。KISSME FERME 展區則聚焦台灣消費者最在意的底妝問題，包括脫妝、暗沉、乾燥與卡粉等情況。品牌特別設計「閃耀清透光感體驗」互動關卡，讓消費者在模擬台灣高溫潮濕環境下，實際體驗新品「裸光持久精華粉底」與「水潤持久精華妝前乳」的保濕、遮瑕與持妝效果，完成任務後還可獲得新品試用品。至於 KISSME 花漾美姬展區，則將品牌代表性的防水、防汗與抗暈染特色，轉化為互動挑戰遊戲，透過實際碰水測試，展現睫毛膏與眼妝產品的持久效果。民眾完成體驗任務後，還有機會獲得品牌限定小禮；加入官方 LINE 好友，更可免費兌換「超！持久立挺翹長防水睫毛膏 mini」或「一刷睫淨睫毛膏卸除液 mini」等人氣商品。除互動體驗外，現場也推出限定優惠組合，包括結合睫毛膏、眉彩膏與卸除液的「閃耀眼神限定體驗組」，以及 PuraVida 璞若美得保養限定組，從洗卸、修護、保濕到防禦一次到位，提供消費者完整體驗。活動期間，民眾只要完成三大品牌指定任務並追蹤官方帳號，即可至顏究證書拍貼機免費拍攝專屬紀念照，為品牌60週年留下限定回憶。李琳媛表示，60週年不只是品牌里程碑，更代表下一階段的開始。未來將持續深耕台灣在地氣候研究，從消費者真實生活需求出發，開發更符合高溫、高濕環境的保養與彩妝產品，持續提供兼具功能性與安心感的美妝選擇，陪伴消費者面對每日多變氣候挑戰。