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國喬石化(1312)於今(29)日召開股東大會，董事長邱德馨感謝股東長期支持，並宣示將持續貫徹產品高值化、市場全球化及投資多角化三大經營策略，有信心將國喬從傳統石化業，轉向為高值化、低碳化、全球化的高階複合材料供應商。今日股東會承認及通過114年度決算、因虧損而不分派股利及董事酬勞，以及第十五屆董事、獨立董事選舉等議案。面對全球政經環境不穩定，國喬石化持續以產品高值化、市場全球化及投資多角化三大經營策略，帶動公司穩健營運、永續發展。在產品高值化策略方面，國喬積極切入高毛利的特種材料。如新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是國喬今年拓展藍海的新主力產品；在市場全球化策略方面，面對區域市場競爭，國喬採國內優先及外銷全球化策略，積極開發越南、泰國、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴；在投資多角化策略方面，國喬投資的泉州國亨擁有全球最先進UOP、PDH製程及LYB、PP製程技術優勢，目前仍是全球碳三產業鏈最具競爭力的現代化工廠。業外投資更囊括高檔飯店、數位新媒體、進出口貿易等項目，分散產業單一風險。自2023年起，受到地緣政治、貿易壁壘以及中國大陸產能過剩的衝擊，全球石化產業共同面臨結構性挑戰。然而對國喬而言，這正是展現韌性、加速升級的關鍵轉折期。總經理曾嘉雄表示，中國大陸擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸的工廠以改善供需失衡，這對於採用最新工藝、甫於去年3月正式量產的泉州國亨而言是一大契機。配合中國大陸「十五五計劃」，泉州國亨產品聚焦在太陽能材料、鋰電池薄膜、高透氣包裝、汽車應用之低揮發性材料、抗衝共聚物、聚烯烴彈性體、聚烯烴鋰離子電池薄膜等高端化工新材料與精細化學品。展望下半年，國喬將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場。高雄廠將新建一條高純度、高效率的電子級氫氣產線，並建置太陽能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。未來在面對低碳足跡標籤採購要求時，具備了更強的競爭優勢；而泉州國亨的PDH丙烷脫氫製程每年預估產生3萬噸氫氣，相當減少3.5億度電的耗用，即相當減少25萬噸CO2排放量。能耗降低約5%-10%，物耗則相較同業節省3%-5%，落實國喬石化推動綠色製程與永續經營的長遠目標。國喬石化董事長邱德馨表示，石化產業雖然正經歷景氣寒冬，但這正是推動轉型、重塑競爭力的最佳契機。國喬將持續關注全球產經動態，創造永續價值與商業效益；總經理曾嘉雄則強調，未來石化產業的競爭不只看產量，更要在穩定供應、低碳製程與高值材料之間找到新的平衡，國喬已做好準備，將轉型壓力化為重寫國際競爭力的起點。