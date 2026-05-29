臺灣已邁入超高齡化社會，國內65歲以上老年人口高達465萬，意味著每5人即有1人是長者。隨著人口結構的改變，台灣逾八成長者受慢性病所苦。長者健康不再是個人照護需求，而是社會大眾需共同關心的議題。根據國健署調查顯示，台灣65歲以上長者中，高達88.7%罹患至少一種慢性病，更有過半數同時身患三種以上慢性疾病。這不僅常伴隨多重用藥與身體衰弱等問題，嚴重影響長輩的生活品質，亦增加整體醫療照護成本；對家庭照顧者而言，更直接衝擊其勞動參與及經濟負擔。
慢性病的威脅亦反映在死亡率上。衛福部最新死因統計指出，心臟疾病、腦血管疾病及糖尿病等慢性病，長年盤據65歲以上長者前五大死因。此外，「骨質疏鬆症」更是女性長者的隱形殺手，研究顯示，骨鬆發生率隨年齡顯著攀升，75歲以上女性每3至4人就有1人確診；一旦發生髖部骨折，不僅約20% 患者需送往機構照護，一年內死亡率更直逼15%至20%，危險性不容小覷。
對此，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出：「台灣進入超高齡社會，長輩在疾病治療、健康監測與長期照護上所面臨的挑戰日益顯著。如何透過專業醫療與營養及早介入，協助長輩有效自我健康管理，預防慢性疾病與失能發生，不僅是提升其晚年生活品質的重要關鍵，更能有效延緩失能風險，進一步為社會減輕未來在醫療與長期照護上的整體負擔。」
亞培攜手老盟舉辦首屆「亞培台灣青年醫創盃」！期盼醫學菁英以創意突破超高齡照護挑戰
面對超高齡社會的發展趨勢，建構完善且永續的健康照護體系，除了仰賴醫療科技持續創新外，亦需導入多元觀點與跨世代思維，以回應日益複雜的照護需求。亞培今年首度攜手在台深耕逾三十年的高齡權益倡議團體——中華民國老人福利推動聯盟，推出「亞培台灣青年醫創盃」醫學生校園競賽，期盼此次跨界合作不僅結合亞培在醫療科技領域以及老人福利推動聯盟長期推動高齡福利政策的經驗，也能匯聚青年學子的前瞻創意與發想，共同為台灣高齡長者打造更完善、更貼近需求的照護解方。
亞培台灣分公司營養品事業總經理何盈德表示：「針對台灣長者日益嚴峻的健康議題，亞培持續提供全方位的照護支持；包括營養品、藥品、診斷工具到心臟與心血管相關及協助糖尿病患者的連續血糖監測器(CGM)等各種醫療器材，亞培為每一個人生階段提供關鍵支持及建立健康基礎。本次舉辦首屆亞培台灣青年醫創盃，期待能號召新興世代的年輕族群，在他們創意激盪下為銀髮社會的困境提供多元解方，一同實踐亞培『讓人們活得更健康、更充實』的使命。」
聚焦五大銀髮議題，共築台灣照護新展望！
本次競賽以超高齡社會的五大痛點作為題目，期盼透過年輕世代的視角，共同為台灣長者打造更完善的照護體系，守護長輩的健康與幸福：
高齡族群的肌少症預防-破解「肌少症」與跌倒危機：聚焦長者營養介入、阻力運動與功能訓練的綜合解方，旨在強化高齡者的肌肉力量與活動能力，從源頭預防肌少症與跌倒意外，守護長者日常生活的獨立性與尊嚴。
高齡慢性病管理-精準對抗慢性病：針對高齡者常見的共病挑戰，設計整合性的照護模式。透過優化症狀追蹤、用藥管理機制，並強化醫護人員與患者間的資訊共享，協助長者更有效地控制慢病。
高齡居家照護管理-推動「在宅醫療」與居家照護科技賦能：響應「在地老化」的醫療趨勢，發展以醫療需求為中心的居家健康管理解方。涵蓋遠距生理監測、數位營養管理與健康追蹤工具，打造更安全、高效的長輩居家防護網。
更年期女性健康照護與預防-守護「更年期」健康分水嶺：鎖定女性停經後好發的骨質疏鬆、肌少症及糖尿病風險，提出涵蓋專業醫療評估、持續性數據監測、日常介入及心理支持的全方位方案，實質提升熟齡女性的生活品質。
高風險疾病認知與健康防護-強化「高風險疾病」早期預防與健康識能：著重提升長者對高風險疾病的病識感與預防保健能力。鼓勵透過營養支持、早期症狀識別工具與日常健康管理策略，從前端減輕疾病帶來的負擔，維持長者健康獨立性。
晉級學生由醫界&產界專家親自領航 號召五校菁英迎向高齡健康新未來
本計畫鼓勵學生聚焦台灣超高齡社會關注之疾病領域，提出具創新性與實務價值的解決方案，協助提升相關病患的照護品質與生活品質。複賽優勝團隊將受邀參與專屬學習工作坊，與醫療專業人員及業界專家進行深入交流，決賽前三名團隊則將獲頒獎金，以表揚其創新成果。
第一屆「亞培台灣青年醫創盃」校園競賽自即日起開放報名至6月14日止，特別邀集五所醫學大學相關科系學生參與，包括台北醫學大學（高齡健康暨長期照護學系、藥學系）、長庚大學（醫學系、物理治療學系）、輔仁大學（醫學系、職能治療學系）、成功大學（醫學系、藥學系）以及陽明交通大學（藥學系、護理系）。誠摯邀請具備跨領域與跨世代思維的青年學子踴躍參與，發揮創意，與亞培及中華民國老人福利推動聯盟攜手，為台灣超高齡社會發展更具前瞻性且貼近需求的創新照護模式，共同推動青銀共融的健康生活願景！詳細競賽資訊與報名方式，請參閱活動簡章。
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出：「台灣進入超高齡社會，長輩在疾病治療、健康監測與長期照護上所面臨的挑戰日益顯著。如何透過專業醫療與營養及早介入，協助長輩有效自我健康管理，預防慢性疾病與失能發生，不僅是提升其晚年生活品質的重要關鍵，更能有效延緩失能風險，進一步為社會減輕未來在醫療與長期照護上的整體負擔。」
亞培攜手老盟舉辦首屆「亞培台灣青年醫創盃」！期盼醫學菁英以創意突破超高齡照護挑戰
面對超高齡社會的發展趨勢，建構完善且永續的健康照護體系，除了仰賴醫療科技持續創新外，亦需導入多元觀點與跨世代思維，以回應日益複雜的照護需求。亞培今年首度攜手在台深耕逾三十年的高齡權益倡議團體——中華民國老人福利推動聯盟，推出「亞培台灣青年醫創盃」醫學生校園競賽，期盼此次跨界合作不僅結合亞培在醫療科技領域以及老人福利推動聯盟長期推動高齡福利政策的經驗，也能匯聚青年學子的前瞻創意與發想，共同為台灣高齡長者打造更完善、更貼近需求的照護解方。
亞培台灣分公司營養品事業總經理何盈德表示：「針對台灣長者日益嚴峻的健康議題，亞培持續提供全方位的照護支持；包括營養品、藥品、診斷工具到心臟與心血管相關及協助糖尿病患者的連續血糖監測器(CGM)等各種醫療器材，亞培為每一個人生階段提供關鍵支持及建立健康基礎。本次舉辦首屆亞培台灣青年醫創盃，期待能號召新興世代的年輕族群，在他們創意激盪下為銀髮社會的困境提供多元解方，一同實踐亞培『讓人們活得更健康、更充實』的使命。」
聚焦五大銀髮議題，共築台灣照護新展望！
本次競賽以超高齡社會的五大痛點作為題目，期盼透過年輕世代的視角，共同為台灣長者打造更完善的照護體系，守護長輩的健康與幸福：
高齡族群的肌少症預防-破解「肌少症」與跌倒危機：聚焦長者營養介入、阻力運動與功能訓練的綜合解方，旨在強化高齡者的肌肉力量與活動能力，從源頭預防肌少症與跌倒意外，守護長者日常生活的獨立性與尊嚴。
高齡慢性病管理-精準對抗慢性病：針對高齡者常見的共病挑戰，設計整合性的照護模式。透過優化症狀追蹤、用藥管理機制，並強化醫護人員與患者間的資訊共享，協助長者更有效地控制慢病。
高齡居家照護管理-推動「在宅醫療」與居家照護科技賦能：響應「在地老化」的醫療趨勢，發展以醫療需求為中心的居家健康管理解方。涵蓋遠距生理監測、數位營養管理與健康追蹤工具，打造更安全、高效的長輩居家防護網。
更年期女性健康照護與預防-守護「更年期」健康分水嶺：鎖定女性停經後好發的骨質疏鬆、肌少症及糖尿病風險，提出涵蓋專業醫療評估、持續性數據監測、日常介入及心理支持的全方位方案，實質提升熟齡女性的生活品質。
高風險疾病認知與健康防護-強化「高風險疾病」早期預防與健康識能：著重提升長者對高風險疾病的病識感與預防保健能力。鼓勵透過營養支持、早期症狀識別工具與日常健康管理策略，從前端減輕疾病帶來的負擔，維持長者健康獨立性。
晉級學生由醫界&產界專家親自領航 號召五校菁英迎向高齡健康新未來
本計畫鼓勵學生聚焦台灣超高齡社會關注之疾病領域，提出具創新性與實務價值的解決方案，協助提升相關病患的照護品質與生活品質。複賽優勝團隊將受邀參與專屬學習工作坊，與醫療專業人員及業界專家進行深入交流，決賽前三名團隊則將獲頒獎金，以表揚其創新成果。
第一屆「亞培台灣青年醫創盃」校園競賽自即日起開放報名至6月14日止，特別邀集五所醫學大學相關科系學生參與，包括台北醫學大學（高齡健康暨長期照護學系、藥學系）、長庚大學（醫學系、物理治療學系）、輔仁大學（醫學系、職能治療學系）、成功大學（醫學系、藥學系）以及陽明交通大學（藥學系、護理系）。誠摯邀請具備跨領域與跨世代思維的青年學子踴躍參與，發揮創意，與亞培及中華民國老人福利推動聯盟攜手，為台灣超高齡社會發展更具前瞻性且貼近需求的創新照護模式，共同推動青銀共融的健康生活願景！詳細競賽資訊與報名方式，請參閱活動簡章。