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▲石田嵩人的長相神似新田真劍佑（左）+Dex（右）的綜合體。（圖／IG@mackenyu、dex_xeb）

日本知事長太帥 石田嵩人撞臉新田真劍佑+Dex

日本36歲最年輕的知事石田嵩人，超高顏值常常在日本、台灣掀起話題，最近更有網友翻出他在議會質詢的「千年一遇影片」，短短幾秒畫面直接爆紅，大批網友狂喊「這根本男團臉」、「像新田真劍佑混韓國Dex」，甚至有人笑說：「日本政壇怎麼突然開始選臉了？」最近有粉絲在社群PO出石田嵩人進議會質詢的畫面，短短幾秒就掀起轟動，直呼他的長相根本男團偶像等級，也覺得臉蛋就是日本男星新田真劍佑+韓國藝人Dex的綜合體。由於畫面太像日劇男主角，不少人原本還誤會是演員客串議會片段，結果一查才發現，他真的是現任知事。日本福井縣今年1月因前知事杉本達治捲入性騷擾風波請辭，依法舉行知事補選，最終由年僅36歲的石田嵩人勝出。他上任後，先從著手年度預算案審查，2月首次主持例行縣議會，4月則作為職場霸凌防治措施之一，在縣廳內成立「法遵推進本部」。他也提出「年輕世代躍動」、「尊重所有世代」作為縣政口號。他也是前外交官，因為小學跟爸爸飛往倫敦生活，恰巧碰上美國911恐怖攻擊事件，看到新聞接觸到國際情勢，進而對國際關係感到興趣。回日本後，進入關西外國語大學國際語言學部，當時他就立下要用英文從事有影響力的工作，大一結束後獨自去紐約旅行，並於太平洋大學主修國際關係學；之後也順利通過公務員考試，進入日本外務省就職，曾被派發到非洲、澳洲墨爾本工作過，累積多國實務的經驗。