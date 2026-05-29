我是廣告 請繼續往下閱讀

為處理少子化的問題，總統賴清德推育兒措施，鼓勵年輕人結婚生小孩。國民黨新北市議員蔡健棠表示，不少警察人員因特殊勤務制度，長期面臨不敢結婚、不敢生育的困境，今（29）日議會質詢市長侯友宜時，直言新北警消有半數以上不敢成家，還拜託市長應針對沒結婚的基層來心理輔導一下，讓警察出身的侯友宜苦笑，忍不住反問「心理輔導跟有沒有結婚有關係嗎？」蔡健棠指出，新北市警察有7000到8000個，他們在防範國安危機的同時，自己卻無法結婚生小孩，不婚不生的國安危險，基層「早上10點上班，到隔天10點，一次上班24小時耶」，導致年輕人不知道要怎麼照顧家庭。他質疑，雖然名義上有產假、有兩個禮拜的陪產假也能留職停薪，「但實務上都不行！大家都說警力、消防非常吃緊，沒辦法」，基層面臨生了留職停薪就沒錢生活的狀況。侯友宜表示，市府有在辦聯誼，比如跟教育局學校老師、衛生局醫護人員，並解釋警消年齡層很年輕，二十幾歲畢業就在工作，會請兩個單位對不結婚的因素探討來鼓勵他們。不過蔡健棠直言「你辦那個他就是不敢結婚，那是職務的關係」，要求徹底解決讓年輕人敢說「我敢娶老婆，以後有人可以幫忙顧」。至於蔡健棠拋出「因為他們都沒結婚，心理方面也要輔導一下」的建議，侯友宜一臉無奈回答：「我會請衛生局分析一下，不結婚到底需不需要輔導。」