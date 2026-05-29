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台灣網球女雙好手謝淑薇與中國好手王欣瑜的「海峽組合」，今台灣時間（29）日下午在2026法國網球公開賽女雙正賽次輪強勢登場。一開始雙方互破攻勢猛烈，不料，謝淑薇、王欣瑜首盤發球局皆被破，第二盤再度上演「互破戲碼」，但謝王兩人直到後半段才保住發球局，被對手搶先聽牌。最終謝淑薇和王欣瑜以1-6、4-6遭到淘汰，無緣女雙16強賽事，挑戰二度捧杯遺憾告終。謝淑薇與中國好手王欣瑜在首輪面對單打最高世界排名曾高居第8的澳洲名將卡薩特金娜（Daria Kasatkina）與哥倫比亞紅土悍將歐索里奧（Camila Osorio）的跨國挑戰，最終耗時1小時17分鐘，以6-4、6-1直落二橫掃強敵，帶著火熱手感挺進次輪32強賽事。謝王組合今天台灣時間下午5點，對上28歲的中國好手郭涵煜，33歲的法國名將克莉絲汀·美拉德諾維奇，後者的單打排名曾在2017年問鼎世界第10，現今則排在41名，更曾經拿下6座大滿貫雙打冠軍，法網紅土就囊括了4座，是相當強勁的對手。謝淑薇與王欣瑜今天開賽陷入劣勢，首局就被破發，雖然立即破發對手，但第三局仍被破，接著對手美拉德諾維奇、郭涵煜順利保發，局數3-1領先海峽組合。關鍵第五局，謝淑薇與王欣瑜企圖拿回比賽主導賽場，卻在比數30：40時遭到對手搶分，又被破發。謝淑薇與王欣瑜在第七局迎來自己的發球局，苦無反擊手段，讓對手在第二次盤末點收下分數，謝王兩人在首盤以1-6吞敗。第二盤開局，對手郭涵煜與美拉德諾維奇率先發球，謝淑薇與王欣瑜開局展現接發球侵略性，一路領先，並在比數40：30時成功破發。不過，對手隨即在第二局還以顏色，謝王兩人在0：40極度落後，急起直追化解對手5個破發點，但也錯失2次保發機會，在對手第6個破發點敗下陣。該盤第四局，「海峽組合」再次在自己發球局陷入劣勢，以30：40落敗，雖然隨後破掉對手發球局，但再度被破發，局數來到緊張的2-4。在落後2局的情況下，謝淑薇、王欣瑜於第七局逼出兩個破發點，最後收下關鍵局數。但謝淑薇與王欣瑜直到第八局才順利保發，雙方各保發一次後，關鍵第十局，在局數4-5被對手搶先聽牌的困境中，謝淑薇、王欣瑜先是搶下第一球，但郭涵煜與美拉德諾維奇無情追分，以40：30收下賽末點，最終謝淑薇和王欣瑜遺憾吞敗，以1-6、4-6遭到淘汰，無緣女雙16強賽事。