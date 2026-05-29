我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全聯5月30日起至6月1日，推出3天週末激省優惠。（圖／全聯提供）

▲大全只要先到線上領取福利券，購買「紐西蘭陽光金圓/粒」就可享1元優惠價。（圖／大全聯提供）

APP隨買隨取」限時促銷夏天必備5款好物。



「灣A冰工所X茶匠系列冰棒（80g*4支）」買一送一（原價138元）；「Simple Life(高麗菜/韭菜)冷凍熟水餃」2件119元；「RASTO AZ1 電池式極輕量捕蚊拍」限定價159元；「HW-929 海威特鋰電池充電式電蚊拍」限定價249元；「E-books K42 五段風速手持立式頸掛三合一充電風扇」限定價529元。



▲美廉社推出巷口3天限定優惠，夏天必備5款好物最低半價。（圖／業者提供）



周末賣場優惠來了！全聯自5月30日起至6月1日限定，「愛文芒果」每顆只要10元；大全聯除了同樣有10元芒果外，還有萵苣特價35元，線上APP先領券，還能買1元奇異果、10元白蘿蔔，「履歷美人烏龍蕉」也享10元限時優惠價。全聯5月30日起至6月1日，推出3天週末激省優惠，其中夏季最有感的「愛文芒果」特價10元，每人限購3顆（原價29元／顆）。清脆消暑的「小黃瓜（約300g／盒）」原價36元，特價25元；海鮮推薦「白刺蝦（250g／盒）」原價108元，特價89元；「豬里肌火鍋薄切肉片」每100克原價45元，特價39元；「美味堂 黃耆紅棗枸杞燉雞湯」原價319元，特價259元；「特濃巧克力杯子蛋糕」原價36元，特價22元。大全聯同步推出「台灣愛文芒果」每顆10元！還有「台灣福山萵苣（約500g）」原價52元，特價35元；「台灣地瓜葉(約500g)」原價48元，特價35元；「台灣玉米筍(約200g)」原價72元，特價49元；最殺推薦「台灣櫛瓜」原價175元，特價75元，現省100元。此外，別忘記大全聯會員可以先上「PX Pay」APP領券，只要先到線上領取福利券（數量有限，領完為止，單筆交易限用一張），購買「紐西蘭陽光金圓/粒」就可享1元優惠價；「進口白蘿蔔」10元；「履歷美人烏龍蕉」也享10元限時優惠價。美廉社推出巷口3天限定優惠，5月29日起至5月31日，在「