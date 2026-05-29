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中華職棒中信兄弟近期吞下7連敗，今（29）日傳出好消息，當家游擊手「小可愛」江坤宇傷癒歸隊，重返一軍，扛先發第6棒、游擊手。江坤宇5月初因大腿拉傷下二軍，在二軍期間球隊遭遇連敗低潮，「因為受傷，沒辦法繼續在場上奮戰，自己也覺得蠻可惜的。但我相信大家都是一樣的，在場上一定都是想要贏下來，沒有人會想要輸球。」江坤宇向隊友喊話，「繼續保持正面，大家共同去面對、解決，一定會越來越好。」江坤宇5月5日對味全龍繳出本季首次3安「猛打賞」，不料卻在隔日跑壘過程中導致大腿拉傷，也因此下二軍休養，經過3週復原、調整，江坤宇今日重返一軍，扛先發第6棒、游擊手，今日賽前打擊率2成11。好不容易找回打擊手感，卻因為傷勢下二軍，江坤宇坦言剛下二軍時，會感到有點可惜，「後面告訴自己，很多事遇到了就是要去面對，再看用什麼方式去解決，一直跟自己說自己心態保持正面，看後續如何做得更好。」兄弟開季至今戰績不理想，江坤宇在二軍這段期間，球隊也處於連敗，他坦言，「因為受傷，沒辦法繼續在場上奮戰，自己也覺得蠻可惜的。但我相信大家都是一樣的，在場上一定都是想要贏下來，沒有人會想要輸球。希望大家可以繼續保持正面的心情，去面對遇到的課題。」江坤宇直言，大家會更珍惜彼此，「遇到這個問題，大家共同去面對、解決，一定會越來越好。」在江坤宇受傷這段期間，張仁瑋稱職頂上游擊防線，今日則轉往三壘防區，「阿瑋（張仁瑋）一直都表現很好，不管是在守游擊或其他地方，他在球隊是很重要的角色，因為他哪裡都可以（守備），有他在大家都很放心。」