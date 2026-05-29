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▲黃仁勳手上也準備了AI超級電腦的縮小模型，要送給在場的供應鏈廠商。（圖／記者鍾泓良攝影）

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將進入倒數，輝達（NVIDIA）今（29）日在南港展覽館舉辦「NVIDIA AI Factory MGX 生態系典禮」，輝達執行長黃仁勳出席活動時表示，Vera Rubin是由150家廠商共同打造，打造全球最重、最貴的超級電腦，更說要把台灣AI超級電腦的製造量能翻倍。當AI變得家喻戶曉，黃仁勳說，自己與許多共同夥伴重新發明現代電腦，為這個AI無所不在的新世界做好準備，現在不僅僅是一台電腦，而是透過AI將電腦產業轉型為基礎設施，每家企業都由AI驅動，每個國家都需要擁有AI來支援社會、產業。當他們發現有龐大市場時，輝達與許多夥伴共同合作，為Vera Rubin的量產做好準備。他說，他們將要讓台灣製造AI超級電腦的量能翻倍，生態系夥伴已經達到150家公司。黃仁勳手上也準備了AI超級電腦的縮小模型，要送給在場的供應鏈廠商。他描述，每台電腦裡面有130萬個零組件，重達2公噸，是世界上最重、且最昂貴的電腦，包含液冷系統、電力匯流排，更使用長達5英里（約8.04公里）的銅線圈。而這僅僅是一台機架，Vera Rubin系統擁有5種不同類型的電腦和運算機架，建構起一台巨大的AI超級電腦、AI工廠。他總結，「這就是為什麼所有這些公司現在都這麼有錢」，強調投入這項計畫的台灣企業營收都翻了3、4倍，甚至10倍，認為這是重要新產業的開端。「沒有你們，我無法做到這點，我們正共同重新發明電腦產業，我們也正在重新發明世界。」而在黃仁勳與供應鏈廠商在典禮上舉杯敬酒後，隨即與廠商到南港展覽館樓上共進晚餐。