我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有「韓國最強臉蛋」之稱的男明星車銀優，去年七月進入陸軍軍樂隊服役中，當兵至今已經快一年，他的近況也隨之曝光，昨（28）晚他在軍隊表演時，被發現和過往比起來圓潤許多，原本鋒利的下顎線變成了一條弧線，雖然看起來像一顆水煮蛋，不過五官依然非常帥氣。從現場流出的影片中可以發現，車銀優的氣色相當紅潤，然而那個過去以銳利下顎線聞名、幾乎可以「切豆腐」的臉部線條，現在變得圓潤柔和不少，整張臉好像開了柔焦濾鏡一樣，被部分粉絲笑說：「軍中伙食太幸福。」雖然臉型比起以往多了許多福氣，但車銀優的五官依舊在線，眼睛、鼻子比例依舊超精緻，帥氣程度沒有被體重計打敗，只是從過去的清冷偶像風，一瞬間變成「水煮蛋男神」，讓大家稍微有些不習慣。雖然車銀優正在軍隊認真服役中，不過他事先留下許多作品陪伴粉絲，尤其是日前開播的Netflix新劇《超能路人甲》，全劇共8集已經全數上架在平台中，車銀優在劇中飾演政府特別招募的空降公務員，做事講求原則、個性一板一眼，還擁有能隔空操控物體的「念力」超能力，帥氣又搞笑的劇情讓許多觀眾看得欲罷不能，瞬間登上平台熱播榜第一名。