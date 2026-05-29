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▲臺北富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後高掛球鞋，為致敬其輝煌的職業生涯，球團特別策劃《致傑：傳奇之路 BE THE BEAST》林志傑職業生涯特展。（圖／記者陳昱慈攝）

▲富邦悍將的范國宸與王勝偉今日早上也有蒞臨展場，並在牆上簽名，林志傑笑說自己其實很喜歡看棒球，希望退役之後可以常去看棒球。（圖／記者陳昱慈攝）

▲林志傑看到這面牆時直言感動：「我覺得對我來說滿感謝也滿激動的，因為他們也不是應該的。」（圖／記者陳昱慈攝）

▲林志傑特展平面圖。（圖／富邦勇士提供）

臺北富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後高掛球鞋，為致敬其輝煌的職業生涯，球團特別策劃《致傑：傳奇之路 BE THE BEAST》林志傑職業生涯特展，集結26年職業生涯中的珍貴實戰裝備、經典收藏與重要回憶，帶領球迷共同回顧「野獸」在球場上締造的熱血瞬間與榮耀篇章，見證傳奇的誕生與傳承。特展將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫舉行，展覽內容規劃四大主題，包含「野獸起源」、「野獸蛻變」、「野獸爆發力」及「成為野獸」。「野獸起源」以「BEAST」精神為核心，回顧林志傑從街頭籃球走向職業殿堂的成長軌跡。勇士攜手沈浸式藝術策劃（Wild Open Arts）共同打造，並邀請頂尖街頭視覺藝術家DEBE，以街塗經典語彙Wildstyle進行視覺創作，呈現街頭文化與籃球精神交織出的時代樣貌。第一個展區中有擺出籃框，不過現場並不會提供球。因為籃框高度比較低，因此現場導覽的應援團長Travis就笑說：「這就是傑哥當時灌籃灌歪的高度。」展區透過林志傑生涯四大時期的精彩篇章與珍貴展品，帶領觀眾深入走進「野獸」的進化軌跡。展出內容涵蓋林志傑職業生涯中的重要獎盃、實戰球鞋與球衣等經典收藏，重現他在不同時期締造的高光時刻，其中更包含2003年得分王獎盃、2013年亞錦賽最佳五人紀念錶、東亞運金牌。當林志傑看到富邦三座冠軍獎盃擺在一起時，笑說「之後還會有一座總冠軍，難怪位子有點空。」展覽現場也有勇士連霸時期實戰球鞋等珍貴展品，部分球鞋更保留奪冠時噴灑香檳的痕跡，極具紀念意義。此外，展區亦特別結合球迷多年來珍藏的限定收藏品，包括雜誌、海報、小卡等，總計展出逾百項珍貴物件，透過球迷視角呈現林志傑一路以來累積的深厚影響力與情感連結，帶領觀眾共同回顧屬於「野獸」的熱血年代。接下來的「野獸爆發力」展區為互動體驗區，讓球迷能透過數位挑戰與林志傑正面對決，包括挑戰跑步速度的「疾風試煉場」、測試跳高爆發力的「挑戰巔峰」，以及考驗反應與精準度的「一球入魂」三項互動體驗設施。球迷可於現場親自挑戰職業級身手，完成體驗後更可留存個人數據，留下專屬於自己的熱血回憶。最後的「成為野獸」展區播放林志傑紀錄片片段與引退歌曲《Thank You Beast》MV，搭配球迷留言共創牆，牆上都是台灣、香港等各地的粉絲做成的應援牌，甚至有看見22年的粉絲，林志傑看到這面牆時直言感動：「我覺得對我來說滿感謝也滿激動的，因為他們也不是應該的。」此外，富邦悍將的范國宸與王勝偉今日早上也有蒞臨展場，並在牆上簽名，林志傑笑說自己其實很喜歡看棒球，希望退役之後可以常去看棒球。對於展覽中哪些亮點最值得球迷駐足，林志傑笑稱這實在是一道選擇題，因為對他而言，整場展覽的每一處皆是心血結晶。他感性表示：「這個展覽能順利誕生，裡面的每一件展品、每一個角落都是我的最愛。無論是球團還是所有幕後團隊，大家都投注了極大的心力，每一區都有它設立的獨特意義，相信球迷也能在不同區塊找到各自的共鳴。」林志傑也強調，這場展覽的本質並非只是單向的個人生涯回顧，而是所有人攜手凝聚而成的藝術品。他感性地說：「不論最終用什麼形式把故事呈現出來，這都是團隊共同交出的完美答卷。因此，我無法單獨推薦特定區域，因為每一個展位，都烙印著我不同階段的奮鬥軌跡與故事。」