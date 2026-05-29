我是廣告 請繼續往下閱讀

不摸泥土、踩沙 醫示警：可能會過度敏感

3歲的小宇是家中的獨生子，也受到父母疼愛，總是擔心他會過敏、感染或跌倒受傷，因此家裡總是保持得一塵不染，平時鮮少讓他到戶外玩耍。不只沒踩過草地、玩沙，也很少跑跳。直到進入幼兒園，開始出現適應問題，經過早療團隊評估，發現小宇長期缺乏探索與身體活動，導致感覺統合發展不足，對外界刺激變得過度敏感。新北市立土城醫院復健科主治醫師陳禹心提到，「感覺統合」是大腦整理與整合感官訊息的能力，包括觸覺、平衡感、身體位置感等，幫助孩子理解環境、控制動作與穩定情緒，這項能力並非天生就成熟，而是需要透過跑、跳、翻滾、碰觸等日常活動慢慢建立。而像小宇一樣，活動範圍侷限在鋪滿軟墊的室內，只要教室太吵、人太多，就開始容易焦躁哭鬧等。陳禹心說，許多家長擔心孩子受傷、弄髒衣服，習慣替孩子把所有風險排除，但過度保護反而可能讓孩子失去重要的學習機會。陳禹心指出，孩子的大腦需要透過大量真實感官刺激，建立穩定的神經連結；若長期缺少這些經驗，面對複雜環境時，大腦便可能無法有效處理資訊，進而出現情緒不穩、專注力不足、動作協調不佳等情況。「觸覺」是孩子認識世界最早的重要管道，像是摸泥土、踩沙子、玩水、揉麵團，看似普通的活動，其實都在幫助大腦學習分辨不同刺激。陳禹心提到，若孩子長期缺乏這些經驗，可能變得過度敏感，例如不喜歡衣服標籤摩擦皮膚、害怕他人碰觸；也可能反應較遲鈍，容易撞傷卻沒有察覺。陳禹心說，除了觸覺，「本體覺」與「前庭覺」同樣重要，本體覺可以幫助我們知道身體的位置與力量控制，前庭覺則與平衡感、方向感有關，當孩子很少跑跳、旋轉、攀爬，大腦便難以建立完整的身體地圖，不只影響運動能力，也可能連帶影響專注力與學習表現。陳禹心表示，有些孩子並非故意坐不住，而是因為大腦需要花很多力氣維持身體穩定，自然較難專心聽課，長期下來，也可能因缺乏成功經驗而變得沒自信，更依賴大人協助。陳禹心提醒，家長多陪伴孩子接觸自然環境，真正的保護並不是讓孩子完全不跌倒，而是讓他們在安全範圍內學習探索，孩子的大腦需要真實體驗作為養分，唯有透過不斷嘗試、犯錯與調整，才能建立穩定的情緒、自信與適應力，家長學習適度放手，讓孩子擁有探索世界的機會，才是真正幫助孩子成長的重要關鍵。