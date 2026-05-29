大樂透第115000057期今（29）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1.2億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新5月29日（五）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。每週二、五20時30分為大樂透開獎時間，台彩將透過直播開出最新獎號，祝福各位彩迷能順利獲得大獎！
🟡5月29日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：20、26、29、31、37、49，特別號30。
49樂合彩：20、26、29、31、37、49。
今彩539：12、15、20、34、35。
39樂合彩：12、15、20、34、35。
3星彩：0、6、3。
4星彩：3、6、2、9。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透怎麼買？中獎條件曝光 想抱回億元頭獎先懂規則
想做夢都想靠大樂透一夕翻身！其實大樂透投注方式相當簡單，選號採用「49選6」玩法，民眾只要從1到49中自行挑選6組號碼即可下注，每周二、周五晚間8點截止販售，並於晚間8點30分正式開獎，全程也會同步直播。開獎流程會先抽出6顆一般號碼，最後再加開1顆特別號，部分獎項是否中獎，會依特別號作為判定標準。
不過，大樂透雖然人人都能買，真正想把頭獎抱回家，難度其實相當高。依照規則，至少要對中3個基本號碼才有獎金，而最高頭獎則必須6顆號碼全部命中才算中獎。根據台灣彩券統計，大樂透頭獎中獎率約為1398萬分之一，等於想靠一張彩券晉升億萬富翁，除了選號之外，運氣更是關鍵。
端午節加碼來了！大樂透「100組100萬元」開送 賓果賓果4大玩法首次跟上
另外，台灣彩券公司日前也公布今年端午節加碼內容，總加碼獎金高達8億元，刷新歷年端午檔期紀錄。其中「大樂透」自6月5日起推出「100組100萬元」加碼活動，凡購買活動期間開獎的大樂透彩券，除了原本頭獎至普獎外，只要號碼完整對中任一組加開的6個促銷獎號，就能直接抱回100萬元獎金。
若同一組促銷獎號出現2注以上中獎，100萬元獎金則會採均分方式發放；假如100組促銷獎號尚未全數送出，剩餘獎項將延續至下一期持續加開，活動最晚至7月17日截止。
此外，「BINGO BINGO賓果賓果」也同步祭出史上最大規模端午加碼，自6月5日至7月5日連續31天，「超級獎號」、「猜大小」與「猜單雙」3種玩法全面提高獎金。其中「超級獎號」單注獎金提升至1500元，「猜大小」與「猜單雙」則提高至175元；「基本玩法」1至6星的9個獎項，也將於6月19日至6月21日端午連假期間限時加碼，成為賓果賓果首次4大玩法同步加碼。
至於周一到周六天天開獎的「39樂合彩」，則從6月22日至7月11日推出連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注中獎金額將從原本1125元提高到1500元。
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49樂合彩：20、26、29、31、37、49。
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39樂合彩：12、15、20、34、35。
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不過，大樂透雖然人人都能買，真正想把頭獎抱回家，難度其實相當高。依照規則，至少要對中3個基本號碼才有獎金，而最高頭獎則必須6顆號碼全部命中才算中獎。根據台灣彩券統計，大樂透頭獎中獎率約為1398萬分之一，等於想靠一張彩券晉升億萬富翁，除了選號之外，運氣更是關鍵。
另外，台灣彩券公司日前也公布今年端午節加碼內容，總加碼獎金高達8億元，刷新歷年端午檔期紀錄。其中「大樂透」自6月5日起推出「100組100萬元」加碼活動，凡購買活動期間開獎的大樂透彩券，除了原本頭獎至普獎外，只要號碼完整對中任一組加開的6個促銷獎號，就能直接抱回100萬元獎金。
若同一組促銷獎號出現2注以上中獎，100萬元獎金則會採均分方式發放；假如100組促銷獎號尚未全數送出，剩餘獎項將延續至下一期持續加開，活動最晚至7月17日截止。
至於周一到周六天天開獎的「39樂合彩」，則從6月22日至7月11日推出連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注中獎金額將從原本1125元提高到1500元。