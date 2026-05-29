51歲「姐姐」謝金燕以凍齡美貌與高度自律的身材管理聞名，而今（29）日她大方公開自己的最新體重，竟瘦到45.85公斤，創紀錄的驚人數字讓她驚訝直呼：「我自己都嚇瘋。」而謝金燕也透露維持身材的兩大祕訣，就是「不吃炸、不吃糖」，保持良好的飲食習慣。

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謝金燕在今日於IG限時動態，PO出了一張體重機的照片，上面數字竟只有45.85公斤，讓謝金燕本人都驚訝表示：「今天起床新紀錄，170配這個體重我自己都嚇瘋。」她也透露維持體重的祕訣，「唉！吃的太健康的結果、不吃炸的結果、不吃糖的結果。」也就是保持良好的飲食習慣，不過她也說自己都沒有餓肚子，並透露下一階段是全面衝刺增肌飲食。

▲謝金燕公開最新體重，170公分的她竟只有45.85公斤。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）
▲謝金燕公開最新體重，170公分的她竟只有45.85公斤。（圖／翻攝自謝金燕IG@jeanniehsieh___bbb）
謝金燕好身材不是天生　認了：性感不是偶然

事實上，謝金燕的好身材不是天生，而是長期累積的努力，她曾表示：「你看到的是腿，我付出的是汗！」並提到為了能穿上理想中的短裙，需要長時間的忍耐與自我要求，才能換來完美體態。

謝金燕還曾以一句話總結自己的理念：「性感從來不是偶然，而是努力之後的樣子。」這番發言在當時引起了粉絲共鳴，這也延續她過去代表作〈含淚跳恰恰〉的堅持不懈精神，讓不少網友大讚她不只是偶像，更像是人生導師。

資料來源：謝金燕IG

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...