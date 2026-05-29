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立法院日前通過藍白版的7800億元軍購特別條例，與賴政府提出的1.25兆元有所差距。對此，總統賴清德今（29）日表示，政府的態度就是亡羊補牢，一定要完善達到目標！」一定會針對整體防空、國防自主、無人載具等重要項目，另提特別條例，或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，來進行更多商購、委製、國際合作。賴清德上午前往高雄，先抵達「空軍南部區域作戰管制中心」，聽取任務簡報，並至訓練教室及空管中心瞭解相關任務介紹，隨後，他於「國防部軍備局生產製造中心第205廠」，視導彈藥生產線、火炸藥及發射藥原料與成品，及新式輕兵器介紹，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。賴清德表示，看到自動化的彈藥產線，非常讓人驚豔，205廠生產研發的品項，如炸藥、彈藥、發射藥、輕兵器及戰鬥個裝等，是國軍全體單位的重要基石，生產品質好，國軍整體的戰力就會強，大家製造的品質有保證，國軍官士兵的生命安全自然就有保障。賴清德提到，在新式的制式步槍T112陸續換發之際，要期勉軍備局同仁努力提升產能及品質，不僅要讓裝備換發如期如質完成，也要涵蓋到後備部隊的軍品供應，讓國軍從主戰到後備戰力都能持續獲得好裝備，讓國軍大步邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，而隨著民間生產量能提升，除了關鍵及敏感元件，也希望軍備局持續釋商，讓公私協力發揮1加1大於2的精神，來強化競爭跟軍備品質。賴清德也說，他前往「空軍南部區域作戰管制中心」，實地了解南部空域指管的樣態，無論是生產製造或是指揮管制，都是國防重要的一環，而建立更有韌性、打造更完備的國防體系，是我作為三軍統帥的責任。賴清德強調，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，已經影響到建軍期程，政府一定會有所因應。他舉例，205廠原定在特別預算內，規劃新增6條產線，可以讓彈藥及炸藥等軍品生產的量能增加一倍以上，不僅可以打造國防自主、強化儲備韌性，也可以增加更多的工作機會，但現在，立法院通過刪減版的國防特別預算，讓這些產線無法獲得資源挹注，大大影響國防自主目標。賴清德提到，南作中心，是我國整體防空的重要一環，在相關的目標獲得、指揮管制、重層攔截等階段中，有許多關鍵性的重要軍購預算卻遭到立院無理由的刪除，這讓本來可以保障國人生命財產安全、強調多重防禦，高度整合的整體防空，產生破洞，「政府的態度就是亡羊補牢，一定要完善達到目標！」賴清德說，一定會針對整體防空、國防自主、無人載具等重要項目，另提特別條例；或透過追加預算、以及提高年度公務預算等方式，來進行更多商購、委製、國際合作，同時推動國防產業自主，建立智慧化的永續國防戰力，確保臺海和平穩定現狀以及2300萬人民的生命財產安全。