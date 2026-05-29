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年底選戰在即，各政黨持續交鋒，民進黨桃園市長參選人黃世杰日前批評現任市長張善政「高傲冷漠」，隨即遭桃園市府反擊，勸黃世杰不要「沈伯洋化」，民進黨議員黃瓊慧隨後在Threads發文，質問難道要繼續「張善政化」嗎？綠營支持者聲援，強調「沈伯洋化」是肯定與讚美，黃世杰本人更在貼文下方回應「我選擇沈伯洋化」對此，桃園市新聞處長羅楚東表示，尊重他們想當沈伯洋的志向。「沈伯洋化」在網路引發討論。許多力挺綠營的網友在社群平台上自製圖卡聲援，高喊「當然是要沈伯洋化」、「這超讚耶」，甚至表示希望台灣能多幾個沈伯洋；不過也有不同聲音，網友好奇發問「說人很沈伯洋，到底是褒還是貶？」也有人開玩笑吐槽「這罵得太髒了吧」。桃園市新聞處長羅楚東無奈表示，市府團隊實在不清楚民進黨議員為何會因為「沈伯洋化」這個詞彙，引發這麼大的情緒起伏與反彈。他強調人各有志，不論綠營內部如何定義這詞彙是讚美還是肯定，市府都尊重黃世杰、黃瓊慧想要學習沈伯洋的志向，這點旁人無從阻攔，不需要反應這麼大。