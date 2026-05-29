俄羅斯總統普丁去年9月出席中共閱兵時，曾與中國國家主席習近平大聊「長生不老」、「器官移植」話題，外媒披露，普丁這段對話可能是在談論他斥資約260億美元（約新台幣8167億元）的國家健康計劃，其中就包括抗老疫苗等長壽科學研究。
曾與習近平大談長生 俄男平均死亡年齡低於美
據紐約郵報報導，普丁去年9月出席中共閱兵式，曾被麥克風錄下與習近平談論長生不老的話題，當時普丁説「隨著生物技術的快速發展，未來人體器官可以不斷進行移植，人們可以活得越來越年輕，甚至能藉此實現永生。」習近平回應，「根據目前的預測，在本世紀之內，人類確實有機會能活到150歲。」
現年73歲的普丁熱衷於追求長壽已是公開的秘密。統計顯示，俄羅斯男性的平均死亡年齡僅為67歲，相較之下，美國男性的平均壽命則為76.5歲。
克宮砸260億美元研究長壽 抗老疫苗、器官移植
普丁已親自下令其科學家團隊全力開發一款「青春永駐疫苗」，該項目屬於一項總預算超過2兆盧布（約260億美元）國家長壽計畫的一部分。
俄羅斯科學部副部長塞基林斯基（Denis Sekirinsky）表示，研究人員已開發出一種針對「RAGE」（糖化終產物受體，Receptor for Advanced Glycation Endproducts）的基因療法，該受體是與生物老化密切相關的細胞觸發機制。阻斷該受體能有效讓身體老化「按下暫停鍵」，或至少能顯著減緩老化的進程，目前的目標是創造出「全球首款」專為阻斷該受體而設計的基因治療藥物。
俄羅斯副總理高利科娃（Tatyana Golikova）表示，俄國計劃在2028年至2030年間便要開始正式生產這款抗老藥物，「不久前我們還將其形容為不可思議的未來，如今正逐漸成為現實。」
華爾街日報報導，除了抗老疫苗外，俄羅斯政府260億美元的國家長壽計劃還包括在實驗室製造用於移植的人體器官，包括生物列印（或稱為3D列印活體組織）及異種移植（也就是在迷你豬體內培育人體器官）。
長女、親信主導研究 傳想統治俄羅斯到長子繼位
俄羅斯的長壽科學計畫由普丁長女瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）及親信科瓦爾丘克（Mikhail Kovalchuk）主導，瑪麗亞是內分泌學家，負責監督國家支持的遺傳學計畫；瓦爾丘克是物理學家、俄羅斯核能研究機構庫查托夫研究所（Kurchatov Institute）所長。
瓦爾丘克是長壽計劃的理論設計師，認為科學發展很快就能讓人類可以無限修復、替換身體器官，據稱他一直夢想達到永生。
外媒報導稱，普丁的政敵對於他的長壽計劃相當擔憂，擔心他追求長生是為了持續統治俄羅斯，直到11歲長子伊凡·斯皮里多諾夫（Ivan Spirodonov）繼位。普丁平常相當注重飲食、運動。
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據紐約郵報報導，普丁去年9月出席中共閱兵式，曾被麥克風錄下與習近平談論長生不老的話題，當時普丁説「隨著生物技術的快速發展，未來人體器官可以不斷進行移植，人們可以活得越來越年輕，甚至能藉此實現永生。」習近平回應，「根據目前的預測，在本世紀之內，人類確實有機會能活到150歲。」
現年73歲的普丁熱衷於追求長壽已是公開的秘密。統計顯示，俄羅斯男性的平均死亡年齡僅為67歲，相較之下，美國男性的平均壽命則為76.5歲。
克宮砸260億美元研究長壽 抗老疫苗、器官移植
普丁已親自下令其科學家團隊全力開發一款「青春永駐疫苗」，該項目屬於一項總預算超過2兆盧布（約260億美元）國家長壽計畫的一部分。
俄羅斯科學部副部長塞基林斯基（Denis Sekirinsky）表示，研究人員已開發出一種針對「RAGE」（糖化終產物受體，Receptor for Advanced Glycation Endproducts）的基因療法，該受體是與生物老化密切相關的細胞觸發機制。阻斷該受體能有效讓身體老化「按下暫停鍵」，或至少能顯著減緩老化的進程，目前的目標是創造出「全球首款」專為阻斷該受體而設計的基因治療藥物。
俄羅斯副總理高利科娃（Tatyana Golikova）表示，俄國計劃在2028年至2030年間便要開始正式生產這款抗老藥物，「不久前我們還將其形容為不可思議的未來，如今正逐漸成為現實。」
華爾街日報報導，除了抗老疫苗外，俄羅斯政府260億美元的國家長壽計劃還包括在實驗室製造用於移植的人體器官，包括生物列印（或稱為3D列印活體組織）及異種移植（也就是在迷你豬體內培育人體器官）。
長女、親信主導研究 傳想統治俄羅斯到長子繼位
俄羅斯的長壽科學計畫由普丁長女瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）及親信科瓦爾丘克（Mikhail Kovalchuk）主導，瑪麗亞是內分泌學家，負責監督國家支持的遺傳學計畫；瓦爾丘克是物理學家、俄羅斯核能研究機構庫查托夫研究所（Kurchatov Institute）所長。
瓦爾丘克是長壽計劃的理論設計師，認為科學發展很快就能讓人類可以無限修復、替換身體器官，據稱他一直夢想達到永生。
外媒報導稱，普丁的政敵對於他的長壽計劃相當擔憂，擔心他追求長生是為了持續統治俄羅斯，直到11歲長子伊凡·斯皮里多諾夫（Ivan Spirodonov）繼位。普丁平常相當注重飲食、運動。