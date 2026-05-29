中華職棒中信兄弟近期吞下7連敗，今（29）日北上臺北大巨蛋，與富邦悍將展開週末3連戰，據了解，中信慈善基金會董事長辜仲諒賽前現身大巨蛋，親自鼓勵「黃衫軍」全隊，但開賽後並未留下來觀看這場「金融大戰」。兄弟此役先發制人，2局上就靠著串連安打先馳得點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兄弟近期吞下7連敗　辜仲諒現身大巨蛋督軍

兄弟今年開季戰績不理想，近期吞下7連敗，逼近中信集團入主後，球團最多的8連敗不名譽紀錄。另外，兄弟在5月僅拿下5勝，苦吞14敗，本週3連戰若吞敗2敗，將追平隊史單月最多敗紀錄，若是遭到悍將橫掃，將追平聯盟單月最多17敗的紀錄。

據了解，中信慈善基金會董事長辜仲諒賽前現身大巨蛋，親自鼓勵「黃衫軍」全隊，但開賽後並未留下來觀看這場「金融大戰」。兄弟此役在2局上先發制人，張志豪、岳政華、高宇杰串連安打，助隊先馳得點，取得1：0領先。

▲中信兄弟近期吞下7連敗，大老闆辜仲諒今日現身大巨蛋，賽前親自鼓勵球員。（圖／中信兄弟提供,2026.5.29）
▲中信兄弟近期吞下7連敗，大老闆辜仲諒今日現身大巨蛋，賽前親自鼓勵球員。（圖／中信兄弟提供,2026.5.29）

相關新聞

江坤宇傷癒歸隊重掌游擊大關！喊話隊友保持正面：大家共同去解決

兄弟今拚止7連敗！德保拉掛帥防不名譽紀錄　得點圈熄火仍是隱憂

羅戈變身敗投王是退化？數據顯示曲球威力下滑　打線貧打再添悲情

墊底兄弟成上半季走勢關鍵因子？味全寄望「水鬼爪」3連戰咬富邦

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...