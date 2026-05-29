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▲中信兄弟近期吞下7連敗，大老闆辜仲諒今日現身大巨蛋，賽前親自鼓勵球員。（圖／中信兄弟提供,2026.5.29）

中華職棒中信兄弟近期吞下7連敗，今（29）日北上臺北大巨蛋，與富邦悍將展開週末3連戰，據了解，中信慈善基金會董事長辜仲諒賽前現身大巨蛋，親自鼓勵「黃衫軍」全隊，但開賽後並未留下來觀看這場「金融大戰」。兄弟此役先發制人，2局上就靠著串連安打先馳得點。兄弟今年開季戰績不理想，近期吞下7連敗，逼近中信集團入主後，球團最多的8連敗不名譽紀錄。另外，兄弟在5月僅拿下5勝，苦吞14敗，本週3連戰若吞敗2敗，將追平隊史單月最多敗紀錄，若是遭到悍將橫掃，將追平聯盟單月最多17敗的紀錄。據了解，中信慈善基金會董事長辜仲諒賽前現身大巨蛋，親自鼓勵「黃衫軍」全隊，但開賽後並未留下來觀看這場「金融大戰」。兄弟此役在2局上先發制人，張志豪、岳政華、高宇杰串連安打，助隊先馳得點，取得1：0領先。