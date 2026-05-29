我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲風波不斷，繼疑似用私人帳號開嗆蔡壁如，昔日幕僚吳靜怡再爆料，柯文哲曾寫情書追求別人，把對方嚇到換公司、離開台灣。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡怒斥是有人拿十多年前的不明消息騙通告，呼籲媒體提告吳靜怡。媒體人邱明玉直言，陳智菡的回應非常奇怪，如果覺得是假的，一定會跟柯文哲本人求證，「那如果柯文哲本人說沒有這件事的話，這就直接告了啊！啊怎麼會是去叫電視台去提告名嘴？這繞了一個圈，然後你自己不告。」邱明玉在政論節目《頭家來開講》透露，被柯文哲追求的當事人確實是一位非常資深的醫藥記者，因為跑醫療新聞而認識柯文哲，兩人純粹是醫病關係。由於當時女方父親生病，曾向柯文哲請教醫學問題，沒想到柯文哲卻對她展開追求，但女方對柯文哲毫無意思。她強調，自己也認識這名女記者，評價她「非常正直、善良、溫柔，而且非常的漂亮」，並澄清兩人真的沒有到什麼親吻，柯文哲的情書就像是幻想文。邱明玉痛批柯文哲「坦白講，你也算是一個渣男。」如果情書裡面寫得那麼真切、那麼愛人家，為什麼不單身大大方方去追求？結果卻在信裡說「哎呀，我有不得已的理由，我也不能離婚啊」，或者「關係不能正大光明的公開」。她指出，柯文哲曾提及自己讀書是為了父親、娶老婆是聽媽媽的話、生小孩是老婆掌控，整個人生都「身不由己」，因此想勇敢追求一次愛情，但如果真的這麼愛，卻又不敢單身，直呼「我覺得你就是一個渣男，就是一個渣。」