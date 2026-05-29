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韓流天王GD（G-Dragon、權志龍）太愛在網路上隨便按讚，因此給自己惹禍上身！近日有網友發現，GD悄悄按讚了金秀賢經紀公司Gold Medalist針對《橫豎研究所》的官方聲明，不過時隔不久後，他又默默收回了愛心，引起韓網罵聲：「幾歲了還在手滑嗎？」金秀賢去年被YouTube頻道《橫豎研究所》負責人金世義指控，和已故女星金賽綸未成年時交往，並且公開兩人戀愛時的錄音檔、對話等肉麻紀錄。不過日前韓國法院鑒定那些證據皆是AI造假，還給了金秀賢一半清白。判定結果公開，金秀賢經紀公司Gold Medalist上傳一篇聲明回應此事件：「金秀賢曾說過『我不求大家相信我，但我會給大家一個真相。』而過去一年中他都在努力實現自己的承諾，謝謝大家的等待。」沒想到貼文曝光後，有網友發現GD悄悄對那篇貼文按了讚。雖然按讚不久後，GD就已經收回了愛心，不過仍然被眼尖網友截圖轉傳，這也瞬間成為韓網熱門話題，許多網友傻眼表示：「都幾歲了還搞手滑」、「這種時候按讚真的太敏感」；但也有粉絲認為GD只是替朋友撐腰，畢竟他和金秀賢同樣是1988年生，私下交情本來就很好，之前還一起錄製綜藝《Good Day》，表示GD按讚的意義並沒有那麼重要。金秀賢在2025年3月捲入與已故女星金賽綸的重大爭議，當時女方家屬聯手《橫豎研究所》金世義召開記者會，指控兩人曾在女方未成年時交往，並公開私密對話與錄音檔，使得金秀賢形象重創，代言與演藝活動幾乎全面停擺。對此，金秀賢方面始終否認相關指控，強調部分檔案是AI偽造與後製合成，經過韓國警方與檢方長達一年的調查後，司法單位認定，當時公開的部分音檔、對話紀錄以及未成年交往相關證據，皆涉及偽造與合成，金秀賢也因此獲得部分清白。