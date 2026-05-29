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▲這位追隨野獸長達22年的資深女鐵粉其實在林志傑引退賽時就曾接受《NOWnews》訪問，當時他回憶起自己的追星故事，語氣中依舊滿是興奮。（圖／記者陳昱慈攝）

臺北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑即將在今年賽季結束後高掛球鞋，球團特別在松山文創園區策劃《致傑：傳奇之路 BE THE BEAST》林志傑職業生涯特展。在今日的媒體日上，展區內一面集結全台及香港等地球迷的「留言共創牆」讓林志傑直呼激動與感動，而在這片應援牆背後，藏著一段長達22年的瘋狂追星故事。在特展的共創牆上，一塊貼有林志傑青澀與成熟對比合照的應援板格外吸睛。板子上貼著珍貴的兩張照片，一張是2003年兩人在花蓮觀護盃、略顯青澀的初見面合照；另一張則是2026年，林志傑身披富邦勇士戰袍與她再度並肩的畫面。看到有球迷追隨他22年時，林志傑在特展現場直接驚呼：「22年耶！」這位追隨野獸長達22年的資深女鐵粉其實在林志傑引退賽時就曾接受《NOWnews》訪問，當時他回憶起自己的追星故事，語氣中依舊滿是興奮。談起喜歡野獸的契機，女鐵粉說當初因為被林志傑在球場上毫無保留的衝勁與努力深深打動，一愛就是22年，瘋狂舉動包括將屬於林志傑的圖騰刻成身上的刺青。更難忘的是2003年林志傑前往花蓮打觀護盃籃球賽時，她為了能更近距離接觸偶像，毅然決然去應徵球場工作人員，整天黏在野獸身邊。「我那時候一直跟著他，甚至一路跟到球員要回飯店的遊覽車，還一邊大喊問他：『你到底要去哪裡？』」這名鐵粉大笑著說。當時台啤的隊友們紛紛投來疑惑的目光問林志傑：「她是誰啊？」沒想到林志傑、大方地轉頭對著隊友喊：「沒有啦，她是我妹啦！」這句霸氣又溫暖的護航，讓她至今依舊印象深刻。陪伴傳奇走過22年，她坦言最揪心的莫過於林志傑曾遭遇嚴重傷勢的時期，當時在觀眾席看得很難過，但林志傑日後展現強大意志力積極復健、永不放棄地重回球場，甚至直到今天仍是台灣籃壇最棒的榜樣。她當時透露在引退賽時也特地購入了復刻的台啤舊球衣，想找回最初的感動，並感性向野獸告白：「謝謝你的努力，讓台灣被看見，你是我們花蓮人的驕傲。」看到特展中這面充滿故事的留言牆，林志傑在現場直言：「對我來說（這些支持）滿感謝也滿激動的，因為他們也不是應該的。」《致傑：傳奇之路》特展不僅是林志傑職業生涯的總回顧，更是這群陪伴「野獸」走過青春、毫無保留付出熱血的球迷們，共同交出的一份完美答卷。球團邀請所有曾被野獸感動過的球迷，自明日起一同進場，見證這段永不放棄的傳奇之路。