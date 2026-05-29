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▲科利尼翁在對上謝爾頓時完全不見畏懼，致勝球與關鍵破發讓他收下比賽勝利，挺進第三輪賽事。（圖／美聯／達志影像）

2026年法國網球公開賽男單次輪再爆大冷門！台灣時間29日，美國左手重砲謝爾頓（Ben Shelton）在次輪對戰24歲的比利時超級黑馬科利尼翁（Raphaël Collignon），然而科利尼翁展現無懈可擊的攻防，全場未失任何發球局，最終以6-4、7-5、6-4直落三橫掃大會第5種子謝爾頓，強勢闖進法網32強。而法網男單賽場也在多位種子選手落敗後，有望開啟「黑馬之爭」。面對以火爆發球與暴力正拍著稱的美國左手重砲謝爾頓（Ben Shelton），世界排名原本位居中後段、第62名的科利尼翁（Raphaël Collignon），此役卻在發球端繳出近乎完美的成績單。現年24歲的科利尼翁來自比利時，本場比賽面對以世界排名第5的謝爾頓卻毫無畏懼，全場打出30記致勝球，且將非受迫性失誤壓低在驚人的13次。不僅如此，謝爾頓不僅沒機會破發，更讓科利尼翁在自己的發球局中瘋狂送出高達6次、讓對手一分未得的「Love game」，徹底摧毀美國重砲的接發球節奏。防守密不透風的科利尼翁，攻擊同樣具威脅性，他破掉重砲謝爾頓三次關鍵發球局，最終以6-4、7-5、6-4強勢過關，追平生涯在大滿貫的最佳紀錄，挺進第三輪，謝爾頓遺憾吞下二輪遊，無法追平自身在法網最佳的第三輪紀錄，也再增男單賽場懸念。科利尼翁賽後回顧自己非常專注且冷靜，「我對今天自己的打球方式感到非常高興，從頭到尾都非常投入比賽，我抓住了每一個機會，並且每次都在正確的時間破發。」科利尼翁近來紅土手感發燙，本月才剛殺進波爾多挑戰賽決賽，拿下亞軍。此役贏球後，他本季在各級賽事已寫下27勝8敗的恐怖勝率。法網下一輪他將迎戰世界排名104名的義大利好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi）。隨著謝爾頓遭到淘汰，目前法網男單賽場儼然成「百慕達三角洲」。開賽前被寄予厚望的頭號種子球王辛納（Jannik Sinner），竟慘遭塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）讓二追三神奇大逆轉淘汰；而前法網亞軍西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）同樣踢到鐵板，苦戰四盤不敵阿納爾迪，今年法網有望繼續上演「黑馬之爭」。