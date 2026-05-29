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中華職棒富邦悍將今（29）日進行球員異動，外野手林書逸升上一軍，這是他從中信兄弟轉隊至悍將後，首度踏上一軍戰場，首戰就面對老東家，扛先發第8棒、右外野手。林書逸，開季打擊狀況低迷，直到5月中才找回手感，近8戰敲出11安，收到一軍電話時，林書逸說有種「終於到我」的感覺，一軍首戰就遇到昔日隊友，他坦言沒感覺是騙人的，但現在已經是悍將球員，上了場就全力以赴。林書逸去年季末遭到兄弟戰力外，離開待了9年的「黃衫軍」，本季轉戰悍將，尋求職棒第二春，不過林書逸開季在二軍狀況不理想，5月初打擊率一度跌到只有.087，但近8戰敲出11安，打擊率也飆升至2成69，今日首度升上一軍，迎接第10個職棒一軍賽季。林書逸說，剛開季時打得很掙扎，打擊動作整個跑掉，經過與教練團的討論，慢慢找回屬於自己的打擊姿勢，成績也慢慢打出來。他坦言，當時自己也知道還沒準備好，不會有上一軍的機會，因此只能加速調整，把成績打出來，讓教練團有理由拉他上一軍。林書逸透露，收到上一軍的通知時，有種「終於到我」的感覺，「也有覺得自己為什麼花那麼久的時間，到富邦後，為了想要再上一軍，把自己當新人一樣努力。昨天（二軍）賽中接到通知時，覺得終於輪到我了，有種第一次收到上一軍的感動。」轉隊後升上一軍的首戰就遇到老東家，林書逸坦言沒感覺是騙人的，「因為在那邊待了快10年，隊友都很熟悉，那些畫面也都還在腦海裡。但我現在是富邦悍將的球員，然後只要上了場，就努力幫球隊贏得勝利，把自己做到最好，不可以辜負進場幫我們加油的球迷。」