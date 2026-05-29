我是廣告 請繼續往下閱讀

▲6/4-6/30將舉辦卡丁車海選刷分大賽，7/18決賽以高達十萬元冠軍獎金號召各地好手參與挑戰。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

▲在日本深受喜愛的「鈴鹿賽道樂園」，以10比1比例原汁原味呈現於高雄，憑藉獨特的賽車主題、親子同樂設施等，成為南台灣具代表性的休閒娛樂地標之一。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

在日本深受喜愛的「鈴鹿賽道樂園」，以10比1比例原汁原味呈現於高雄，今年適逢來台10週年，SKM Park Outlets 高雄草衙盛大舉辦10週年系列活動。樂園開園十年來，憑藉獨特的賽車主題、親子同樂設施及多元活動規劃，成為南台灣具代表性的休閒娛樂地標之一。累積入園人次突破2,290萬，設施搭乘人次突破1,200萬，並吸引超過45萬人次參與卡丁車賽事，展現高度人氣與穩定的遊園吸引力。除了賽車娛樂與親子設施外，樂園也持續透過主題表演豐富遊園體驗，至今已累計舉辦超過100場主題表演，在7/4-8/30將由超人氣酷奇拉家族打造前所未有的10週年主題巡遊大秀。此外，6/4-6/30將舉辦卡丁車海選刷分大賽，7/18決賽以高達十萬元冠軍獎金號召各地好手參與挑戰，透過競速刷分一較高下，為暑假檔期增添賽車競技話題。SKM Park Outlets 高雄草衙呼應樂園10週年，亦串聯全館同慶，集結館內200多個品牌推出多元優惠，從運動休閒到流行穿搭皆有豐富折扣選擇。此外，樂園10週年檔期針對會員特別推出「會員三重送」超值回饋及會員過卡專屬好禮。「會員三重送」第一重，於6/4-6/30期間扣10點即可獲得「日本鈴鹿賽道8/22-8/23 SUPER GT 雙人觀賽券VIP席」抽獎資格乙次。第二重，7/1-7/31扣10點即可獲得「台日雙園豪華獎品」抽獎資格乙次，將抽出特賞「名古屋雙人來回機票+高雄鈴鹿賽道樂園年票兩張」等大獎。第三重，於7/1-7/31期間，扣10點即可獲得「Garmin Venu 4」抽獎資格乙次。此外，6/11-6/18新光三越紅卡(含)以上會員過卡即可享叮叮電車免費搭乘乙次。7/2-7/9新光三越紅卡(含)以上會員過卡即可兌換鈴鹿賽道樂園10週年貼紙乙份。樂園10週年檔期也針對新光三越會員推出賽車周邊滿額贈活動，會員指定日期消費達指定門檻，即可獲得賽車方向盤造型馬克杯、F1倍耐力輪胎鑰匙圈等限定賽車周邊好禮。另外，10週年期間，樂園也結合新光三越會員點數機制推出多項回饋，會員扣指定點數即可兌換鈴鹿賽道樂園單人全日暢遊買一送一優惠及快餐車爆米花等好禮。金卡會員只要過卡即可享餐車爆米花乙份，限量30份。同時，鈴鹿賽道樂園10週年也將以賽車娛樂為核心延伸系列活動，結合館內娛樂品牌滾吧及湯姆熊推出同慶賽事活動，包含湯姆熊線上賽車挑戰及滾吧保齡球大賽。