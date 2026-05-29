中央氣象署今（29）日晚間18時45分發布最新豪雨特報，表示因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣地區及高雄市山區已有豪雨發生。今日花蓮縣地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以南、台東地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
🟡豪雨特報
📌影響時間：29日下午至29日晚上
📍豪雨：南投縣山區、花蓮縣
📍大雨：雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣
雨還沒下完！下周薔蜜颱風來襲 外圍雲系砸雨彈
中央氣象署表示，今天受到鋒面影響，各地天氣較不穩定，中部以北及宜蘭降雨機率明顯增加，容易出現短延時強降雨，並伴隨局部短暫陣雨或雷雨。其他地區則以多雲天氣為主，但午後仍有局部雷陣雨機會，尤其北部、宜蘭、花東地區以及中南部山區，要留意局部大雨發生。到了晚間，南部地區仍可能出現零星短暫降雨。
周六、周日隨著鋒面逐漸遠離並消散，天氣將稍微回穩，環境轉為偏東北風型態。花東地區仍有局部短暫陣雨，其餘地區大多為多雲到晴，不過午後中南部及北部山區還是可能出現局部雷陣雨。其中周六因水氣偏多，中南部山區午後仍不排除有局部大雨機率。
另外，下周一、下周二薔蜜颱風預估將較高機率沿著琉球群島附近海面北上，目前直接侵襲台灣的可能性偏低。不過受到外圍雲系影響，迎風面的北部與宜蘭地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，午後山區持續有零星雷陣雨發展機會。
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📌影響時間：29日下午至29日晚上
📍豪雨：南投縣山區、花蓮縣
📍大雨：雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣
中央氣象署表示，今天受到鋒面影響，各地天氣較不穩定，中部以北及宜蘭降雨機率明顯增加，容易出現短延時強降雨，並伴隨局部短暫陣雨或雷雨。其他地區則以多雲天氣為主，但午後仍有局部雷陣雨機會，尤其北部、宜蘭、花東地區以及中南部山區，要留意局部大雨發生。到了晚間，南部地區仍可能出現零星短暫降雨。
周六、周日隨著鋒面逐漸遠離並消散，天氣將稍微回穩，環境轉為偏東北風型態。花東地區仍有局部短暫陣雨，其餘地區大多為多雲到晴，不過午後中南部及北部山區還是可能出現局部雷陣雨。其中周六因水氣偏多，中南部山區午後仍不排除有局部大雨機率。
另外，下周一、下周二薔蜜颱風預估將較高機率沿著琉球群島附近海面北上，目前直接侵襲台灣的可能性偏低。不過受到外圍雲系影響，迎風面的北部與宜蘭地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴，午後山區持續有零星雷陣雨發展機會。