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▲王月（中）分享從鬼門關前走一回的過程和心境，受訪過程中多次哽咽落淚。（圖／記者邱曾其攝影）

▲王月女兒妹子（右）表示，媽媽可以恢復到現在的狀態，對家人而言非常不容易。（圖／記者邱曾其攝影）

女星王月去年底在家中突發暈倒、頭部重擊地面，送醫後發現大腦兩側嚴重出血，歷經兩次開顱手術與在加護病房（ICU）昏迷5天才搶救回生命，她今（29）日現身舞台劇《半里長城》笑噴版台北加演慶功記者會，受訪過程中多次哽咽落淚，回想當時吸不到氣的恐懼，似乎能體會到大S的處境，甚至跟家人喪志地說：「妳讓我走吧！」王月表示，當時是「蜘蛛網膜下腔出血」被緊急送醫，不過醫生至今無法確認確切的病因，回想第一次手術因為昏迷而沒有印象，第二次做顱骨復原手術時最煎熬，「我當下好像體驗到大S，我相信那吸不到氣的感覺真的很可怕。」還一度對女兒妹子脫口「讓我走吧」。在活動現場的Lulu、陳漢典聽到王月的分享，也忍不住紅眼眶。王月說，當時在病房休養一直掛念著兩件事，一是陳漢典和Lulu的婚禮，另一件是當初有受小S邀請，2月2日要參加大S雕像揭幕儀式，但她都因為生病無法參加，「雖然都沒到，但看到了美好的影片。」從開刀、復健至今差不多6個月，王月說，自己一直很努力在訓練身體，靠著瑜伽、重訓和爬山逐漸恢復體力，透露起初連走路都有困難，講10分鐘的話就必須休息，如今能夠重新站上舞台，也讓身邊親友很感動，而她也用招牌笑聲表示：「王月 is back！」