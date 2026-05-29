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▲慈妹以俏麗短髮現身，是她時隔近十年再度剪短髮，致敬剛進富邦啦啦隊時的髮型。（圖/記者陳云茹攝）

▲慈妹上一次悍將應援是4月7日，相隔一個多月再上班，她坦言多少有些生疏，但在綠島她有時也會練舞，連在海裡潛水時都在跳舞。（圖/記者陳云茹）

Fubon Angels元老級成員慈妹今（29）日在富邦大巨蛋本季主場首戰亮相，這是她在新莊主場開幕五連戰後，睽違一個多月再度穿上悍將制服出現在球迷面前。熱愛綠島的她近期正式搬家並將戶籍遷至綠島，引起不少粉絲討論，擔心她要步入人生新階段退下啦啦隊身份。今日慈妹接受媒體訪問時親自說明遷戶籍是為獲得島民交通補助，並笑說連應援團長蓁蓁的媽媽也誤會，「如果真的有好消息我會告訴大家的！」慈妹因為很喜歡綠島，每年都會找時間去綠島潛水、居住一段時間，今年正式搬家到綠島並把戶籍遷過去，引起不少討論。她透露今日應援團長蓁蓁告訴她，「我媽媽問我『蛤？！網路上說慈妹要嫁去綠島了』」慈妹笑著解釋遷戶籍真正原因，因為搬家現居綠島的關係，在台灣本島也有工作，時常要搭火車、飛機、船等交通工具，綠島島民有交通補助，為了節省交通費才將戶籍遷過去。睽違一個多月上班，慈妹用亮麗短髮新造型現身，除了是因為綠島天氣炎熱希望方便整理，更是致敬十年前她進入富邦啦啦隊時的造型。慈妹說：「這是我的第十年，想試看看剪回短髮，但剪頭髮的當下我一直叫一直叫，好在剪出來的成果我很喜歡。」