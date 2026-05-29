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有意參選桃園中壢區議員的民眾黨中央委員林昭印，遭爆曾接受招待前往酒店，框小姐出場卻賴帳8000元，林昭印澄清是想擺脫酒局提前回家。這起桃色風波，引來知名作家馮光遠在臉書發文，曾為時代力量成員的他，爆料2015年底黃國昌還在時代力量時的酒店過往，痛批民眾黨「上梁不正下梁歪，從柯、黃兩主席開始，樑柱不垮才有鬼」。馮光遠回憶，當年黃國昌一位開日本料理店的紀姓朋友，在宴飲後邀他與洪姓同仁去私人會館，遭婉拒後便帶他們去唱歌，而這個地方正好就是這次鬧出新聞的酒店。兩天後，在時代力量的內部會議上，馮光遠便當著黃國昌與後來當監委的林郁容等人面前，很不客氣地數落了黃國昌一頓，認為黃國昌友人這種突然邀約、帶大家去有顏色場合的舉動其實很不妥。馮光遠透露，當時他數落黃國昌毫不客氣，不僅因為自己是時力主席團成員、在輩份上也是黃國昌的大哥，更因為那時已知道黃國昌在身邊安排「抓耙仔」的事。直到去年黃國昌養狗仔的新聞鬧出來，他才跟洪姓友人感嘆，幸好當年沒有去有顏色的店、懂得潔身自愛，否則日後也許就在黃國昌的掌握之中了。