我是廣告 請繼續往下閱讀

給「MZ世代」的AI建言 黃仁勳：盡早熟悉與AI協作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（29）日在南港展覽館舉辦「NVIDIA AI Factory MGX 生態系典禮」，致詞時提到要把台灣AI超級電腦的製造量能翻倍。當被問到目前產能擴大挑戰？黃仁勳說，只要供應鏈、生態系給予全力支持，就一定可以克服，而自己最重要工作就是向這些企業主說明眼前機會。黃仁勳今日與Vera Rubin供應鏈廠商展現成果及共進晚餐。他會前說，當AI變得家喻戶曉，黃仁勳說，自己與許多共同夥伴重新發明現代電腦，電腦將不僅是電腦，而是透過AI轉型為基礎設施，提到輝達與許多夥伴共同合作，為Vera Rubin的量產做好準備。他說，他們將要讓台灣製造AI超級電腦的量能翻倍。當被問到現階段要達到產能翻倍，必須要克服最大的困難是什麼？黃仁勳說，只要所有的夥伴、供應鏈及生態系都支持輝達，任何困難都可以克服，「我們能做得最重要的事情，就是讓他們了解眼前的機會及困難點」，所以他很重要的工作就是跟生態及CEO一起會面，讓他們理解未來的光景，一同構築光明的前程。對於今年下半年供應鏈將會多忙碌？黃仁勳說，下半年將會很忙碌，「明年將會更加忙」，輝達今年成長將近100%，明年也一定會維持相同成長，強調明年將會是強勁的一年。當被問到先前發生記憶體荒，他強調，「供應鏈及供給永遠不會被解決」，因為現在需求就是這麼強勁，所以大家只能更加努力。黃仁勳曾提及，每個年輕人都應該使用 AI，對於「MZ世代」（1980年至2010年出生的人）有什麼建議？他回應，應該嘗試使用Chat GPT或是他們最喜歡的AI，因為與AI協作就跟夥伴工作一樣，你必須要非常熟練地描述工作目標，如何執行及成效結果，這些都必須要轉化成可以跟AI說明的提示詞，認為與AI互動很像是寫軟體程式，只是選擇用人類語言述說，這也是每個人都需要學會的技能。對於跟英特爾（Intel）的關係，黃仁勳表示，他們與Intel關係良好，因為他們有x86 CPU以及優秀的Intel生態系，當輝達跟Intel相互結合，就可以一起生產各類產品，包括電腦及資料中心，雙方目前合作良好，自己也相當興奮看到未來成果；更提到跟Marvell也有良好合作，對方生產晶片，輝達則提供NVLink等通訊系統。