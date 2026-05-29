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醫院員工認人力短缺釀安全疏失

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一名65歲退休男子塞凱拉（Juan Ignacio Sequeira），因雙側肺炎在杜蘭醫院（Hospital Durand）住院治療，上週在病房心臟驟停過世。家屬指控塞凱拉原本病況穩定，是因為遭到一位精神科女病患闖入病房拔除呼吸管，才導致憾事發生。目前當局已介入調查，布宜諾斯艾利斯市衛生局表示已確認事發當時有非醫護人員闖入，但強調仍在釐清事情的來龍去脈，目前並未確認塞凱拉的死與闖入女子有關。綜合外媒報導，塞凱拉的家屬指控，就在塞凱拉去世當天早上，探病時院方才說病況穩定，準備開始減少部分藥物。不料，之後就接到醫院電話，通知塞凱拉病危，而就在全家趕往醫院的途中，又接到塞凱拉已經逝世的噩耗。家屬透露說，病房主任承認當時有一位女子闖入塞凱拉病房，但一開始說女子是流浪漢，後來才知道女子其實是醫院收治的精神科女病患。家屬表示，醫護人員告訴他們當時聽到病房突然警報大作，衝進房內一看，就發現女子赤腳站在病床邊，手上還拿著管子，盯著躺在床上的塞凱拉看。醫護人員雖然立即施以急救，但是搶救30分鐘後塞凱拉還是回天乏術。工會代表、護理師歐提茲（Hector Ortiz）表示，這起事件再度曝露出醫院人力短缺的問題，另位工會代表阿雷切亞（Rodolfo Arrechea）則指出，人力短缺與病房不足等「一連串出錯的因素交織在一起，最終釀成了這起悲劇」。地方衛生當局已介入調查這起事件，要釐清事發經過，杜蘭醫院也展開內部調查程序，塞凱拉的詳細死因與是否涉及人為疏失，仍待釐清。家屬表示，希望醫院盡快將塞凱拉的遺體歸還，並確保未來不會再發生類似意外。