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有民眾在網路上踢爆，玉山國家公園登山口竟然開放私家車打卡觀光，致電給警政署保七總隊第六大隊，竟然回覆稱「這四台車有換證入園」，直呼乖乖給接駁車一趟150元的人是笨蛋嗎？對此，保七總隊證實，本案是第六大隊塔塔加小隊值勤審查不嚴的疏失，值班劉員一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，除將對涉事同仁予以從嚴懲處外，亦已協調主管機關玉山國家公園管理處，依法對違規駛入管制區之車輛進行裁罰。保七總隊第六大隊調查指出，於 115 年 5 月 29 日 15 時許，葉姓民眾等一行人駕駛 4 部自小客車抵達塔塔加小隊門口。葉民向值班員警劉○宏自稱係鄰近友軍單位之友人，欲申請進入管制林道。值班劉員因一時基於單位情誼，未恪遵「玉山國家公園專用道路管制注意事項」之審查要件，即逕行核發臨時通行證放行，致使該 4 部私家車輛得以駛入玉山登山口（塔塔加林道管制區）打卡觀光。經主動向友軍單位查證，從未要求或通知塔塔加小隊同仁協助換證；值班劉員亦承認係其個人督導不周與判斷疏失，私自放行，並無長官施壓關說之情事。保七總隊強調，國家公園管制林道生態環境脆弱，不容任意破壞。針對本次同仁未依規定核發臨時通行證之審查程序疏失，本總隊深表歉意，將立即依相關規定召開考績會予以從嚴懲處，並將塔塔加小隊員警列為重點教育訓練對象，落實專用道路通行管制。此外，針對葉民等 4 部車輛之違規行為，經洽詢主管機關內政部國家公園署玉山國家公園管理處，確認其申請換證不符「玉山國家公園專用道路管制注意事項」第五點各款要件（非舉辦活動、學術研究或住宿設施使用者）。玉管處將依違反國家公園法第 13 條第 7 款「將車輛開進規定以外之地區」之規定，對該 4 部車輛駕駛人進行依法裁罰。保七總隊重申，法律無假期，執法無特權。感謝山友與社會大眾的監督，未來將持續秉持公正執法態度，嚴格把關國家公園生態管制區，杜絕此類特權或疏漏事件再次發生。