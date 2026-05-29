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▲短今公開和詐騙集團的私訊對話截圖，令人發噱。（圖／翻攝自短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG@sammie_923）

▲短今2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職，曾經與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。（圖／翻攝自短今臉書）

34歲短今在中信兄弟啦啦隊服務近10年，集身高173公分，34E、25、35極致三圍於一身的她，有「中職啦啦隊小巨人」封號，加上人來瘋、傻大姐性格，讓她人氣持續成長。短今今（29）日秀出詐騙集團私訊跟她借錢的對話，對方一看到是本人親自回覆，居然說「不用借錢簽球就好」，讓她很傻眼。短今在IG限時動態分享一張對話截圖，可見詐騙集團以罐頭訊息問「現在方便借我兩萬嗎？急需，錢我明天下午還你」，短今看到後親自回覆「好哇！可以面交嗎」，似乎沒有預料到女神會回私訊，詐騙集團竟然回說：「可以嗎...不用借錢簽球就好」還附上淚眼汪汪的表情符號。對於詐騙集團的反應，短今打趣地說：「本來以為這種詐騙的不會回訊息，現在搞一個我不知道怎麼回了！」本名胡馨儀的短今，因神似韓劇《大長今》的李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，舞蹈功力深厚，2016年2月加入PS女孩，擔任過隊長一職，曾經與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。短今透露，因與朋友去看棒球比賽，感受到現場震撼力，才興起了報名啦啦隊徵選的念頭，個性無厘頭的她，受到粉絲喜愛，人氣越來越旺。