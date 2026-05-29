不少寵物店會把幼貓、幼犬放進透明櫥窗吸引顧客，但中國廣州一間寵物店近日卻靠「假貓」意外爆紅。一名女子路過時，被超逼真的貓叫聲吸引，以為展示籠裡有可愛幼貓，結果靠近後才發現，裡面只有貓咪玩偶與播放叫聲的音響。影片曝光後迅速引發熱議，不少網友大讚店家創意十足，更認為這種做法兼顧商業效果與動物福利，避免真實幼貓長時間暴露在燈光、噪音與圍觀壓力下，「第一次看到假貓比真貓還更吸引人」。
廣州寵物店「假貓櫥窗」爆紅！循聲找貓傻眼：只有玩偶和音響
一名李姓女子日前路過廣州市區某間寵物店時，突然聽見店門口傳出相當清楚的貓叫聲。由於聲音十分真實，她下意識以為店家正在展示幼貓，便循著聲音靠近查看。
然而走到展示籠前，李女才發現裡面根本沒有真正的貓咪。取而代之的，是一隻靜靜擺放的貓咪填充玩偶，以及一台持續播放貓叫聲的音響設備。整個畫面讓她瞬間傻眼，也忍不住把現場拍下分享到網路，影片曝光後迅速引發大量討論。
不用真貓也能吸客！網一面倒大讚：這才是真愛動物
不過李女得知真相後，並沒有感到失望，反而相當認同店家的理念。她表示，過去不少傳統寵物店為了吸引客人，經常讓剛出生不久的幼貓、幼犬長時間待在透明展示櫃中，讓路人觀看挑選。
但對這些年幼動物而言，長期暴露在燈光、人潮與吵雜環境裡，其實容易產生不小壓力，甚至可能影響牠們的身心發展。相較之下，這間店利用播放貓叫聲搭配玩偶的方式，既成功引起路人注意，也避免真實動物持續承受被圍觀的不適感。
李女認為，這種方式既保留商業宣傳效果，同時又兼顧動物福利，是相當有創意的做法，也形容店家的經營方式「溫柔又貼心」。
影片在網路曝光後，也吸引大量網友留言支持，認為這種展示方式比起傳統活體櫥窗更值得推廣，「這才是真正愛動物的店家」、「至少不用讓真貓一直被圍觀」、「老闆真的很有想法」、「第一次看到假貓比真貓還吸引人」。
也有人認為，這類「非活體展示」未來或許能成為寵物店新的經營方向，既能達到吸引客流效果，也能降低動物長時間展示所帶來的壓力與負擔。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名李姓女子日前路過廣州市區某間寵物店時，突然聽見店門口傳出相當清楚的貓叫聲。由於聲音十分真實，她下意識以為店家正在展示幼貓，便循著聲音靠近查看。
然而走到展示籠前，李女才發現裡面根本沒有真正的貓咪。取而代之的，是一隻靜靜擺放的貓咪填充玩偶，以及一台持續播放貓叫聲的音響設備。整個畫面讓她瞬間傻眼，也忍不住把現場拍下分享到網路，影片曝光後迅速引發大量討論。
不過李女得知真相後，並沒有感到失望，反而相當認同店家的理念。她表示，過去不少傳統寵物店為了吸引客人，經常讓剛出生不久的幼貓、幼犬長時間待在透明展示櫃中，讓路人觀看挑選。
但對這些年幼動物而言，長期暴露在燈光、人潮與吵雜環境裡，其實容易產生不小壓力，甚至可能影響牠們的身心發展。相較之下，這間店利用播放貓叫聲搭配玩偶的方式，既成功引起路人注意，也避免真實動物持續承受被圍觀的不適感。
李女認為，這種方式既保留商業宣傳效果，同時又兼顧動物福利，是相當有創意的做法，也形容店家的經營方式「溫柔又貼心」。
也有人認為，這類「非活體展示」未來或許能成為寵物店新的經營方向，既能達到吸引客流效果，也能降低動物長時間展示所帶來的壓力與負擔。