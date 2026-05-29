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日本天王木村拓哉的大女兒Cocomi（木村心美）時常會在IG開啟問答模式，來回覆網友的日常煩惱問題，這次她被問到「如何把照片拍得漂亮」時，直接超大方變身攝影網紅，不藏私公開自己的拍照出片神技，甚至找來妹妹光希當模特兒，照片公開後美翻全網。Cocomi近日在社群被粉絲提問，「想把老婆拍得漂亮一些，能不能求方法？」為此她超開心回應，「這是今天最棒的問題！接下來一一告訴大家方法！」Cocomi分享自己拍「膝蓋以上」的人像照時，有個超重要的小技巧，就是「把人物的頭放在畫面正中間」，而且手機或相機一定要拿直，不要歪斜，她認為這樣拍起來比例會更自然，也更能凸顯被拍攝者的氣場。至於光線部分，Cocomi則透露，比起讓陽光直接打在臉上，她更喜歡讓陽光照在頭髮上，讓臉自然落在陰影裡，因為這種拍法能夠更有氛圍感，也比較容易拍出高級感照片；她還補充：「專門拍臉的時候，也推薦把臉放在畫面正中央。」找到對方最有魅力的角度後，「喀嚓」拍下去就對了。而Cocomi在解釋拍照技巧時，拿了妹妹光希的照片來當作範本，張張都是世紀大片美翻全部網友，讓全網驚呼基因太誇張，隨便站著都像精品廣告，有人甚至笑說：「這系列最大的重點根本不是拍照技巧，是木村家DNA吧」、「拍出來好看不是因為光希長得很漂亮嗎？」、「他們這個長相隨便拍都會好看」、「人像攝影會成功，80%取決於模特。」