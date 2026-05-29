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韓流天王GD（G-Dragon、權志龍）明（30）日將出席在高雄世運所舉辦的《K-SPARK IN KAOHSIUNG》韓流拼盤演唱會，今晚8點50分，他搭乘專機落地高雄小港機場，踏出機場時，他開心地跟粉絲揮了手，但因為高雄天氣實在太熱，穿著大衣的他直接就衝上車吹冷氣了。GD今晚8點50分，搭乘私人專機落地高雄小港機場，根據了解，原本預計會更早抵達，不過因為有些延誤，才改成了這個時間。落地後，疑似因為飛機滑錯跑道，因此行程又再延後一些，直至晚間9點30分，他才踏出機場大門，並搭乘保母車離開。GD今日戴著口罩、紅米色相間棒球帽，並且穿著長版大衣，看起來跟高雄的天氣是一點也不搭，也許是因為太熱了，所以他踏出機場後，往保母車就是大步跨去，看見粉絲後善良的揮了兩下手後，就衝上了保母車吹冷氣。