今年第6號颱風「薔蜜」持續北上，預計6月1至2日期間，暴風圈直撲沖繩與奄美地區。九州到關東甲信地區在颱風前可能面臨致災性大雨，6月3日最接近日本四國，中央及地方全面啟動防颱防汛部署。
薔蜜颱風進逼沖繩 恐增強成中颱
日本NHK報導，日本氣象廳最新預測，薔蜜颱風目前為輕度颱風，位於台灣東南方、菲律賓東方海面，預估將持續朝北北西方向移動，持續增強。下週一至下週二將增強至中度颱風強度，攜帶暴風圈逼近沖繩及奄美，屆時海面將出現狂濤大浪，若路徑更為偏東，局部地區亦有大雨和風暴潮引發海水倒灌的危險。
氣象廳預估，沖繩從本週日（5月31日）起風勢就會顯著增強，呼籲兩地居民務必提早完成防颱準備。
薔蜜颱風預計在下週三（6月3日）前維持暴風圈強度，逐步朝九州、四國及近畿地區進逼，甚至不排除進一步影響東海與關東甲信一帶。
日本多地高溫 九州關東轉暴雨
颱風與大雨來臨前，日本多地近日已被極端高溫席捲，全國多地陷入30度以上的「真夏日」（猛暑）。東京府中市達33.7度、茨城縣土浦市與靜岡縣川根本町達33.5度、甲府市與千葉縣鴨川市亦高達33.3度，有28個觀測點刷新或追平有統計歷史以來「5月份最高溫」紀錄。
九州南部至關東甲信地區的下週天氣將劇烈轉變為大雨肆虐，由於颱風北側伴隨鋒面，九州至關東甲信將在颱風登陸前就迎來猛烈降雨。
沖繩農民拆棚架備戰 奄美大島急準備沙包
在沖繩本島南部的南城市，農民為保護即將收成的洋桔梗免受強風摧毀，正緊鑼密鼓拆除農業溫室（網室）的塑膠覆蓋布與防鳥網，並將其捲起固定在支柱上。
而在鹿兒島縣奄美大島的宇檢村，為防止河川暴漲與道路側溝積水引發內澇，地方政府緊急調用約9公噸的砂石，由消防團員徹夜裝填成沙包，運往易淹水地區部署。
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日本NHK報導，日本氣象廳最新預測，薔蜜颱風目前為輕度颱風，位於台灣東南方、菲律賓東方海面，預估將持續朝北北西方向移動，持續增強。下週一至下週二將增強至中度颱風強度，攜帶暴風圈逼近沖繩及奄美，屆時海面將出現狂濤大浪，若路徑更為偏東，局部地區亦有大雨和風暴潮引發海水倒灌的危險。
氣象廳預估，沖繩從本週日（5月31日）起風勢就會顯著增強，呼籲兩地居民務必提早完成防颱準備。
薔蜜颱風預計在下週三（6月3日）前維持暴風圈強度，逐步朝九州、四國及近畿地區進逼，甚至不排除進一步影響東海與關東甲信一帶。
日本多地高溫 九州關東轉暴雨
颱風與大雨來臨前，日本多地近日已被極端高溫席捲，全國多地陷入30度以上的「真夏日」（猛暑）。東京府中市達33.7度、茨城縣土浦市與靜岡縣川根本町達33.5度、甲府市與千葉縣鴨川市亦高達33.3度，有28個觀測點刷新或追平有統計歷史以來「5月份最高溫」紀錄。
九州南部至關東甲信地區的下週天氣將劇烈轉變為大雨肆虐，由於颱風北側伴隨鋒面，九州至關東甲信將在颱風登陸前就迎來猛烈降雨。
沖繩農民拆棚架備戰 奄美大島急準備沙包
在沖繩本島南部的南城市，農民為保護即將收成的洋桔梗免受強風摧毀，正緊鑼密鼓拆除農業溫室（網室）的塑膠覆蓋布與防鳥網，並將其捲起固定在支柱上。
而在鹿兒島縣奄美大島的宇檢村，為防止河川暴漲與道路側溝積水引發內澇，地方政府緊急調用約9公噸的砂石，由消防團員徹夜裝填成沙包，運往易淹水地區部署。