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中華職棒富邦悍將今（29）日移師臺北大巨蛋，迎戰7連敗的中信兄弟，此役前5局雙方平手，7局上王威晨敲出適時安打，替兄弟取得2：1領先，但7局下悍將攻破德保拉（Jose De Paula），林書逸本季首戰就棒打老東家，敲出清壘三壘安打，終場悍將就以4：2逆轉擊退兄弟，賞兄弟8連敗，追平自2014年中信集團接手兄弟象後，球團史上最長連敗。兄弟此役推出洋投德保拉（Jose De Paula）交手悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）。兄弟在2局上先發制人，張志豪、岳政華以及高宇杰的串連安打，替兄弟先馳得點，取得1：0領先。不過悍將反攻來得很快，2局下第4棒范國宸大棒一揮，將球送上左外野看台，雙方形成1：1平手。魔力藍此役主投6局失1分，7局上悍將啟動牛棚，李建勳登板，兄弟把握換投時機，兩出局後張士倫擊出二壘安打，王威晨跟進敲出適時安打，兄弟取得2：1領先。7局下悍將又有回應，一出局後范國宸、王苡丞串連安打，悍將攻佔二、三壘，王勝偉游擊滾地球出局，但換回追平分，悍將追平成2：2。德保拉隨後對戴培峰投出保送，兄弟也選擇換投，由呂彥青登板「拆彈」，今日剛升一軍的林書逸把握棒打老東家機會，敲出左外野清壘三壘安打，助隊取得4：2領先。8局上張奕登板中繼1局無失分，9局上曾峻岳登板「關門」，雖然在兩出局後被連敲2安，但仍穩住陣腳收下最後的出局數，終場悍將就以4：2逆轉擊退兄弟，賞給兄弟8連敗，追平自2014年中信集團接手兄弟象後，球團史上最長連敗。